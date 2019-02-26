Судебные приставы вскрыли шесть квартир томичей из-за долгов по комуслугам

255 томичей, у которых были долги за оплату коммунальных услуг, получили предупреждения от приставов о том, что их квартиру могут вскрыть. Более половины граждан, 150 человек, после этого самостоятельно явились в отдел и произвели полную или частичную оплату. 70 человек впустили приставов домой для описания имущества. Шесть квартир приставы вскрыли, еще в отношении 19 они ждут судебного решения.

«В 2018 году эта мера была более профилактическая. Мы показали, что у приставов есть такая возможность, что должники должны быть внимательны, прояснить ситуацию, может быть объяснить, почему не могут заплатить.В 2019 году мы станем применять эту меру даже чуть шире, потому что возбуждение исполнительных производств растет и у нас появляется больше работы», — рассказал глава регионального УФССП Иван Конгаров.







Он отметил, что действия приставы абсолютно законны. Вскрытие предваряет ряд подготовительных мер — поиск специалистов, подготовка документации, а во время процесса присутствуют понятые.





«Юристы разъяснили, что такое право у приставов есть. Были сложности с тем, чтобы заставить томских приставов выполнять эту работу. Важно было проявить характер и стойкость. Я рад, что у нас получилось», — отметил Конгаров.

