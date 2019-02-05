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05 февраля,
2019
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Суд закрыл от СМИ допрос свидетелей обвинения по делу экс-главы МЧС Михаила Бегуна

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Ленинский районный суд продолжил рассматривать уголовное дело в отношении бывшего руководителя областного МЧС Михаила Бегуна. После исследования вещественных доказательств прокурор Наталья Бондаренко потребовала сделать заседания закрытыми для СМИ.

Суд закрыл от СМИ допрос свидетелей обвинения по делу экс-главы МЧС Михаила Бегуна

«Прежде чем приступить к допросу свидетелей, у меня будет ходатайство о том, чтобы дальнейшее исследование материалов и допрос свидетелей проводились в закрытом судебном заседании в целях недопущения распространения в СМИ и иных источниках персональных данных свидетелей. А также нераскрытия информации, содержащей государственную тайну и тактику проведения оперативно-следственных мероприятий с участием свидетелей», — сказала в суде прокурор Наталья Бондаренко.


В свою очередь обвиняемый Михаил Бегун выступил против закрытия судебных заседаний.


«Я против закрытого заседания. Когда я приводил подобные доводы, мне было сказано, что заседание открыто. Сейчас я ничего нового в доводах прокурора не увидел. Более того, вся эта информация уже давно в СМИ выложена. Причем с подачи официальных лиц. Поэтому ничего нового там не будет», — отметил Михаил Бегун.


Суд не увидел оснований для проведения судебного заседания в закрытом режиме, но запретил присутствовать журналистам на заседаниях, где будут допрашиваться бывшие подчиненные Михаила Бегуна и люди, которые согласились сотрудничать со следствием.


Михаила Бегуна задержали 24 июля 2018 года в своем кабинете при получении взятки. Как утверждает следствие, деньги Бегун получал с коммерсантов взамен выдачи их фирмам незаконных разрешений на работу и обещаний «содействия» в решении различных попутных вопросов. Возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении бывшего руководителя главного управления МЧС по Томской области Михаила Бегуна стало возможным благодаря информации от его подчиненного. Свою вину Михаил Бегун не признал.


По данным источников, Бегун находился в разработке ФСБ несколько месяцев. Некоторые из них утверждают, что это своеобразный ответ со стороны коммерсантов, чью деятельность приостановили в результате проверок после трагедии в «Зимней вишне».

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