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27 августа,
2019
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Суд взыскал с собственника ТРЦ «Зимняя вишня» 17 млн руб убытка в пользу одного из арендаторов

ТВ2
ТВ2
18 минут назад

Арбитражный суд взыскал с основного собственника сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» (Кемерово) - ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, подконтрольно бенефициару кондитерского холдинга «КДВ Групп» Денису Штенгелову) 16,7 млн рублей убытка по иску индивидуального предпринимателя, арендовавшего площади в ТРЦ. Об этом сообщает Интерфакс.

Суд взыскал с собственника ТРЦ «Зимняя вишня» 17 млн руб убытка в пользу одного из арендаторов

Согласно материалам суда, с ККК взыскано также 2,6 млн рублей расходов по уплате госпошлины.


Ранее сообщалось, что изначально сумма иска превышала 35 млн рублей, в том числе, более 16 млн рублей - упущенная выгода, 16,3 млн рублей — стоимость закупочного товара, 197 тыс. рублей - наличные денежные средства в сейфе, более 534 тыс. рублей — стоимость торгового оборудования.


Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра. В апреле Заводской районный суд Кемерова начал рассматривать дело о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». На скамье подсудимых семь человек.

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