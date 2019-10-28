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28 октября,
2019
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Суд признал виновным директора частного сада «Медвежонок» в мошенничестве с субсидиями

ТВ2
ТВ2
30 минут назад

Руководитель сети детских садов «Медвежонок» Владислав Мальцев признан виновным в мошенничестве с субсидиями. Согласно решению суда, Мальцев должен выплатить штраф в 450 тысяч рублей, сообщается на сайте областной прокуратуры. 

Суд признал виновным директора частного сада «Медвежонок» в мошенничестве с субсидиями

О том, что директора частных детских садов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, стало известно в июле. По версии следствия, мужчина предоставил в городской департамент образования поддельные документы для получения субсидии на один из детских садов. На основании документа между «Медвежонком» и департаментом образования было заключено допсоглашение, позволившее организации увеличить размер субсидии. За пять месяцев «Медвежонок» получил 1,9 миллиона рублей.


В свою очередь Владислав Мальцев не признал свою вину. По его словам, на подлог документов он пошел под влиянием стресса, вызванного действиями властей. Мальцеву отказали в лицензировании нового садика. Нет лицензии — нет субсидии. А это почти миллион рублей в месяц. По словам Мальцева, пребывание одного ребенка в детском саду стоит 10,5 тысяч рублей, а родители платят 3,5 тысячи. Разница покрывается за счет субсидии.

«Наша организация лишилась возможности получить на законных основаниях и в установленные законодательством сроки лицензию на дополнительный адрес деятельности ул. Партизанская, 21/1, а следовательно, и государственную поддержку в размере 6 млн рублей за период с 1 апреля до 31 декабря 2018 года. Эта сумма очень существенна для нашей организации. Ее фактическая потеря практически поставила на грань банкротства всю нашу сеть детских садов, а это более 100 сотрудников и более 600 воспитанников», — комментировал Владислав Мальцев ТВ2.

Суд признал виновным директора частного сада «Медвежонок» в мошенничестве с субсидиями

В сообщении прокуратуры подчеркивается, что Мальцев полностью возместил ущерб городскому бюджету.


Суд учел наличие у подсудимого малолетних детей, его положительную характеристику и отсутствие других судимостей. Руководитель сети детсадов был приговорен к штрафу в 450 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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