Суд признал новосибирского ретейлера «Холидей» банкротом

ООО «Компания Холидей» признали банкротом, открыто конкурсное производство, говорится на сайте арбитража. Процедура наблюдения в фирме была введена летом 2018 года. Об этом сообщает Тайга.инфо.

В реестр требований кредиторов включено 80% всех заявленных обязательств на 14 млрд рублей. 78% суммы приходится на требования Сбербанка, Альфа-банка и Россельхозбанка.





Представитель должника Ирина Гребнева просила у суда отсрочки на три месяца для рассмотрения требований всех кредиторов. «Холидей» хочет заключить с ними мировое соглашение: «При мировом соглашении есть возможность более полно удовлетворить требования кредиторов, чем при конкурсном производстве».





Выручка «Холидея» в 2017 году, по данным сервиса «Контур-Фокус», составила 47,9 млрд рублей. Чистый убыток — 1,6 млрд рублей.





Напомним, «Холидей» был одним из крупнейших сибирских ретейлеров. Одним из основателей сети считается Николай Скороходов (вторая сотня списка журнала Forbes в 2015 году). Вместе с ним группой компаний управляли Александр Брыкин, Анатолий Дубейко, Юрий Аксенов, Сергей Степанов и Игорь Иванов.



В группу компаний «Холидей» входили восемь сетей: «Холидей Классик», «Холди», «Сибириада» и другие — всего свыше 500 торговых точек. Чистая прибыль компании в 2016-м составила 25,9 млн рублей. В конце 2017-го на фоне сообщений о высокой кредиторской задолженности и исков о банкротстве сибирский ретейлер объявил о продаже части магазинов федеральной сети «Лента» — к лету 2018-го вывески уже поменялись. Скороходов ранее говорил, что «Холидей» сосредоточится на магазинах в формате дискаунтеров («Холди»).





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