Суд признал банкротом экс-спикера думы Томска Александра Чуприна

Арбитражный суд Томской области инициировал процедуру реструктуризации долга в отношении томского предпринимателя Александра Чуприна. Об этом с ообщает Интерфакс со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

«Признать гражданина банкротом и ввести реализацию имущества», - говорится в материалах суда.







Иск о банкротстве Чуприна подало ООО «ТомТрэйд», занимающееся оптовой торговлей металлами. Истец - правопреемник требований ООО «СибирьСтройКомфорт», которое в 2013 году открыло в Сбербанке кредитную линию. Александр Чуприн, а также его сын Юрий Чуприн (в отношении него уже введена процедура реализации имущества) и другие лица выступили поручителями по этому кредиту. Ранее Советский районный суд Томска решил взыскать со всех поручителей солидарно задолженность в размере 93,6 млн рублей.



Напомним, что сейчас Александр Чуприн находится под домашним арестом. По версии следствия Александр Чуприн причинил ущерб дольщикам в особо крупном размере во время строительства дома на улице Большая Подгорная, 46. Строительство десятиэтажного дома на 66 квартир началось весной 2012 года и до сих пор не завершилось. В последний раз застройщик ООО «Риэлтстрой-НЭБ» говорил о сдаче дома в 2017 году.

