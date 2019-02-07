Суд прекратил уголовное дело о массовых фальсификациях на выборах президента в Кузбассе

Суд закрыл уголовное дело о фальсификациях на выборах президента России в Кузбассе. Фигуранты просто извинились и до сих пор работают на муниципальной службе, выяснила Тайга.инфо.

Таштагольский районный суд прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении пяти человек по статье «Незаконная выдача членами избиркома бюллетеней и их получение для участия в голосовании больше двух раз, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Судья Ирина Маслова назначила всем фигурантам судебный штраф.

Обвинение было предъявлено замглавы администрации Таштагольского района Татьяне Бучевской, секретарю комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров района Наталье Яхно а также Владимиру Огородову, Наталье Бельской и Татьяне Зинковской. Последняя, судя по ее профилю «ВКонтакте», работает в государственном учреждении Кемеровской области «Таштагольский многопрофильный техникум».





Члены четырех участковых избирательных комиссий выдавали бюллетени одним и тем же людям для многократного голосования на выборах президента России в марте 2018 года, говорилось в заявлении местного жителя Николая Ташкеева в Следственный комитет. Ведомство завело дело, прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд 21 января 2019 года, а уже 30 января производство прекратили.





По данным движения «Голос», все фигуранты дела «принесли извинения председателю Территориальной избирательной комиссии» Анне Шмидт. На этом основании следователь и ходатайствовал о прекращении разбирательства. То есть все пятеро формально признали себя виновными в фальсификации выборов президента.





В администрации Таштагольского района редакции заявили, что замглавы муниципалитета Татьяна Бучевская по-прежнему работает.

Наталья Яхно, которая также оказалась на рабочем месте в администрации, отказалась беседовать с корреспондентом Тайги.инфо: «Вы о чем вообще?! Я не хочу с вами общаться по телефону, если у вас какие-то вопросы, делайте письменный официальный запрос».





Максимальное наказание по ч. 3 ст. 142.2 УК РФ составляет пять лет лишения свободы. После президентских выборов ЦИК аннулировал результаты голосования на двух участках в Кемеровской области: сотрудники УИК №509 в Междуреченске и УИК №766 в Новокузнецке вбрасывали бюллетени. Об инциденте в Таштаголе официальные власти не распространялись.





В Кемеровской области на выборах президента РФ Владимир Путин набрал 85,42% голосов. В Таштагольском районе его результат еще выше — 91,53%. Примечательно, что почти на всех УИКах у него оказалось больше 90% и только на нескольких — около 70%.