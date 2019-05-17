Суд прекратил производство о банкротстве томского «Новохима»

Арбитражный суд Томской области прекратил производство по делу о банкротстве «Новохим Трейдинг» по заявлению «Фармконтракта», рассказал ТВ2 гендиректор томской компании Максим Лучшев.





«Ситуация с компанией «Фармконтракт» шла с 2014 года. Это результат юридически неправильно оформленных финансовых отношений компаний», — прокомментировал Максим Лучшев.





Он пояснил, что «Фармконтракт» является основным учредителем «Новохим Трейдинг». При этом компания-учредитель сама находится в стадии банкротства.





Ранее сообщалось о том, что временный управляющий «Новохима» Иван Горбачев подал заявление в Арбитражный суд о взыскании с гендиректора Максима Лучшева, а по совместительству председателя томского отделения «Деловой России» 23,3 млн рублей субсидиарной ответственности.





Иван Горбачев считал, что действия Максима Лучшева привели к убытку компании в 23,3 млн рублей. Из них 14,8 млн рублей — стоимость товаров (химическое сырье и материалы для изготовления лекарств), у которых кончился срок годности раньше, чем их решили продать; еще 8,5 млн рублей — списанные со счета средства, расход которых не подтвержден документами.





«Нами направлен аргументированный ответ, там все в порядке, но формально заседание по этому делу о взыскании 23 млн рублей состоится только 1 июля, следовательно, решения пока нет», — пояснил Лучшев ТВ2.