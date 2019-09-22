Суд отпустил под подписку о невыезде якутского шамана, который шел в Москву «изгонять Путина»

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Якутского шамана, который шел «изгонять Путина», отпустили под подписку о невыезде. Об этом пишет «Интерфакс».

Фото: Сибирь.Реалии

В отношении шамана Александра Габышева возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ). С 13 по 20 сентября шаман находился в розыске и был доставлен к следователю 20 сентября.

«Александр Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности. По результатам психолого-лингвистического исследования в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ», — сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Позднее в интернете появилось видео, как Александр Габышев попросил своих сторонников «успокоиться» и рассказал, что при задержании с ним обращались корректно, а с теми, кто его задерживал, они «даже подружились».