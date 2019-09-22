Суд отпустил под подписку о невыезде якутского шамана, который шел в Москву «изгонять Путина»
Якутского шамана, который шел «изгонять Путина», отпустили под подписку о невыезде. Об этом пишет «Интерфакс».
В отношении шамана Александра Габышева возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ). С 13 по 20 сентября шаман находился в розыске и был доставлен к следователю 20 сентября.
«Александр Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности. По результатам психолого-лингвистического исследования в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ», — сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Позднее в интернете появилось видео, как Александр Габышев попросил своих сторонников «успокоиться» и рассказал, что при задержании с ним обращались корректно, а с теми, кто его задерживал, они «даже подружились».
Не беспокойтесь. Все в рамках законности. <…> На время следствия и судебных разбирательств я призываю своих сторонников, мой отряд, отдохнуть. Отдохните, можете дома отдохнуть. И всех призываю моих сторонников успокоиться, — рассказал в видео Александр Габышев.
Напомним, 50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», уже шесть месяцев идет в сторону Москвы. К 2021 году шаман хотел дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля. Президента он считает порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.
9 сентября неподалеку от Улан-Удэ Александра Габышева попытались остановить местные шаманы из общины «Тэнгри», после в столице Бурятии задержали двоих сторонников «шамана-воина».
Задержание стало поводом к началу стихийного митинга на площади Советов. Сначала протестующие требовали освободить задержанных, затем призвали отменить итоги выборов мэра Улан-Удэ, которые прошли с нарушениями и фальсификациями. Утром 10 сентября полиция начала вытеснять людей с площади. Видео задержаний опубликовано в паблике «Типичный Улан-Удэ» в соцсети ВКонтакте. В этот же день неизвестные с топориками выбили стекла в автомобиле местного депутата Народного Хурала Баира Цыренова, вытащив его из машины, попытались увезти в неизвестном направлении. 11 сентября, несмотря на жесткие задержания, протесты в Улан-Удэ продолжились.
В ночь на 12 сентября мирных протестующих, оставшихся ночевать на площади Советов в автобусе, задержали. Как рассказали они сами, сотрудники Росгвардии закинули в автобус дымовую шашку, а по другой версии, применили слезоточивый газ. После этого СК республики завел уголовное дело в отношении одного из задержанных, 29-летнего Дмитрия Хараева, за применение насилия к представителю власти, якобы за распыление газа в росгвардейца. Сам Дмитрий вину не признал и назвал дело провокацией.
16 сентября в Улан-Удэ прошел согласованный с властями митинг. На нем жители потребовали отставки главы Бурятии Алексея Цыденова и отмены итогов выборов мэра Улан-Удэ. Они также выступили против полицейского произвола. По разным оценкам, на митинг пришло около 4,2 тысячи человек.
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