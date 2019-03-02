Суд отправил под домашний арест заммэра Томска Анну Подгорную. Фото

Заммэра Томска, начальник городского департамента архитектуры и градостроительства Анна Подгорная (Касперович), обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями, отправлена под домашний арест сроком на два месяца. Такую меру пресечения выбрал Советский районный суд, сегодня, 2 марта.

По мнению следствия, Анна Подгорная, официально находившаяся в отпуске, от имени своей матери обратилась в департамент архитектуры и градостроительства, который и возглавляла, с просьбой выдать разрешение на земельный участок для прокладки газопровода к дому в поселке Радиоцентр, где они и проживали.





Затем с помощью своего заместителя Ольги Кузнецовой, не имея специальных разрешений, организовала оформление земельного участка под строительство газопровода к своему дому, который проходил через земли особо охраняемой природной территории. В итоге был построен газопровод протяженностью 906 метров, который шел до дома, в котором проживала чиновница со своей матерью. Дом был оформлен на мать Подгорной, и заммэра не вносила сведения о его наличии в декларации о доходах.





Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального УФСБ возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий. В мэрии, а также по месту жительства вице-мэра прошли обыски. По словам мэра города Ивана Кляйна, после обысков Подгорной стало плохо, ей вызывали скорую. Официально женщина находится на больничном.





28 февраля Подгорную задержали. Спустя день следственный комитет сообщил, что вице-мэр признала свою вину.





В свою очередь мэр Томска Иван Кляйн сообщил, что деятельность Анны Подгорной проверяла комиссия городской администрации. Проверка конфликта интересов не обнаружила.