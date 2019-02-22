Суд отправил под домашний арест экс-главу думы Томска Александра Чуприна
Александр Чуприн, занимавший пост председателя думы Томска с 2007-го по 2010 год, задержан. Он подозревается по пункту «б» статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба в особого крупном размере». Максимальная санкция — до двух лет лишения свободы.
Сегодня в Кировском районном суде состоялось судебное заседание по мере пресечения. Дольщики, пришедшие на заседание, направили ходатайство с просьбой взять Александра Чуприна под стражу. В свою очередь, представитель прокуратуры попросила судью назначить Александру Чуприну домашний арест, аргументируя тем, что он не скроется от следствия.
Адвокат экс-спикера Максим Стороженко просил закрыть судебное заседание для прессы, аргументируя тем, что будут оглашены сведения о составе семьи и о хронических заболеваниях, то есть персональные данные. Суд частично это требование удовлетворил: заседания, где будут озвучены эти данные — будут для прессы закрытыми.
По версии следствия Александр Чуприн причинил ущерб дольщикам в особо крупном размере во время строительства дома на улице Большая Подгорная, 46. Строительство десятиэтажного дома на 66 квартир началось весной 2012 года и до сих пор не завершилось. В последний раз застройщик ООО «Риэлтстрой-НЭБ» говорил о сдаче дома в 2017 году.
«В ходе предварительного расследования установлено, что Александр Чуприн отдавал распоряжение номинальному директору компании включать в договоры долевого участия с организациями, поставляющими строительные материалы, материальные ценности в пользу ООО «Риэлтстрой-НЭБ». Он осознавал при этом, что организации будут впоследствии перепродавать уступки права на квартиры гражданам, и не планировал завершить строительство дома», — сказал следователь.
Как отметил Александр Чуприн в ходе заседания, с дольщиками, которые присутствуют в зале, он не знаком. Из компании «Риэлтстрой-НЭБ» он уволился в 2007 году, то есть за пять лет до начала строительства данного дома. Чуприн настаивает на своей невиновности и говорит о том, что и сам является пострадавшей стороной. По его словам, компания «Риэлтстрой-НЭБ» должна ему и его семье больше 10 млн рублей. Сам Чуприн просит, чтобы в его отношении была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. При этом, он просит дать возможность участвовать в судах, защищая свои гражданские права, и посещать больницу.
Как рассказал в суде Александр Чуприн, в четверг, 21 февраля, пригласили на допрос, а когда он пришел, ему сказали, что «он будет сегодня задержан». На период следствия Чуприн попросил вместо домашнего ареста подписку о невыезде.
По словам адвоката Максима Стороженко, Чуприн не может скрыться, так как по исполнительному производству ему ограничено передвижение по субъектам Российской Федерации. В свою очередь, представитель прокуратуры отмечает, что при избрании более мягкой меры пресечения, есть вероятность уничтожения доказательств, также Чуприн будет иметь возможность физического воздействия на свидетелей и скрыться.
Александр Чуприн с 1997 г возглавлял компанию «Риэлтстрой-НЭБ». Компания обанкротилась в 2010 году. В 2012-м ее единственное имущество — часть земельного участка по улице Красноармейской, 6, — выкупил Юрий Чуприн (сын Александра Чуприна - прим.ред.)
По информации на сайте Арбитражного суда, компания «ТомТрэйд» просит признать Юрия Чуприна банкротом. Заседание по рассмотрению плана реструктуризации долгов назначено на июнь.
Решение суда: поддержать ходатайство следователя и прокуратуры и назначить Чуприну домашний арест сроком на два месяца.
«Александр Чуприн обвиняется в совершении преступления с причинением имущественного вреда в особо крупном размере. За которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы, — говорится в постановлении суда. — Чуприн может оказать воздействие на потерпевших, свидетелей и очевидцев преступных действий, с которыми знаком лично, и уничтожить доказательства. <...> Следствие просит запретить Чуприну выходить за пределы жилого помещения, в котором он зарегистрирован, запретить отправку и получение почтовых и телеграфных отправлений, запретить использование мобильных связей и Интернета. Суд считает необходимым подвергнуть Чуприна полной изоляции от общества и возложить на него все запреты. Доводы обвиняемого и защитника о том, что обвиняемый не может покинуть пределы Российской Федерации, поскольку имеется исполнительное производство судебных приставов, не подтвержден в судебном заседании. При этом Чуприн сможет скрыться, и не выезжая за пределы России, поскольку имеет близких родственников в других российских регионах. Что и было установлено в судебном заседании. <...> Суд постановил избрать Александру Чуприну меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 21 апреля 2019 года. Запретить Чуприну выходить за пределы жилого помещения, за исключением дней, когда обвиняемый будет участвовать в следственных действиях и судебных заседаниях по настоящему уголовному делу. Запретить общаться с любыми лицами, в том числе с корреспондентами всех СМИ, за исключением близких родственников, защитника и экстренных служб. Разрешить Чуприну покидать жилое помещение для ежедневных прогулок на свежем воздухе в течение двух часов и посещать кардиоцентр».
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