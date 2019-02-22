Суд отправил под домашний арест экс-главу думы Томска Александра Чуприна

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Александр Чуприн, занимавший пост председателя думы Томска с 2007-го по 2010 год, задержан. Он подозревается по пункту «б» статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба в особого крупном размере». Максимальная санкция — до двух лет лишения свободы.

Сегодня в Кировском районном суде состоялось судебное заседание по мере пресечения. Дольщики, пришедшие на заседание, направили ходатайство с просьбой взять Александра Чуприна под стражу. В свою очередь, представитель прокуратуры попросила судью назначить Александру Чуприну домашний арест, аргументируя тем, что он не скроется от следствия.

Адвокат экс-спикера Максим Стороженко просил закрыть судебное заседание для прессы, аргументируя тем, что будут оглашены сведения о составе семьи и о хронических заболеваниях, то есть персональные данные. Суд частично это требование удовлетворил: заседания, где будут озвучены эти данные — будут для прессы закрытыми.

По версии следствия Александр Чуприн причинил ущерб дольщикам в особо крупном размере во время строительства дома на улице Большая Подгорная, 46. Строительство десятиэтажного дома на 66 квартир началось весной 2012 года и до сих пор не завершилось. В последний раз застройщик ООО «Риэлтстрой-НЭБ» говорил о сдаче дома в 2017 году.

«В ходе предварительного расследования установлено, что Александр Чуприн отдавал распоряжение номинальному директору компании включать в договоры долевого участия с организациями, поставляющими строительные материалы, материальные ценности в пользу ООО «Риэлтстрой-НЭБ». Он осознавал при этом, что организации будут впоследствии перепродавать уступки права на квартиры гражданам, и не планировал завершить строительство дома», — сказал следователь.

Как отметил Александр Чуприн в ходе заседания, с дольщиками, которые присутствуют в зале, он не знаком. Из компании «Риэлтстрой-НЭБ» он уволился в 2007 году, то есть за пять лет до начала строительства данного дома. Чуприн настаивает на своей невиновности и говорит о том, что и сам является пострадавшей стороной. По его словам, компания «Риэлтстрой-НЭБ» должна ему и его семье больше 10 млн рублей. Сам Чуприн просит, чтобы в его отношении была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. При этом, он просит дать возможность участвовать в судах, защищая свои гражданские права, и посещать больницу.

Как рассказал в суде Александр Чуприн, в четверг, 21 февраля, пригласили на допрос, а когда он пришел, ему сказали, что «он будет сегодня задержан». На период следствия Чуприн попросил вместо домашнего ареста подписку о невыезде.

По словам адвоката Максима Стороженко, Чуприн не может скрыться, так как по исполнительному производству ему ограничено передвижение по субъектам Российской Федерации. В свою очередь, представитель прокуратуры отмечает, что при избрании более мягкой меры пресечения, есть вероятность уничтожения доказательств, также Чуприн будет иметь возможность физического воздействия на свидетелей и скрыться.