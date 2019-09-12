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12 сентября,
2019
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Суд отправил дело подростка Данилы Сафронова на доследование

ТВ2
ТВ2
39 минут назад

Предварительные слушания по делу Данила Сафронова, подростка, на которого завели уголовное дело по факту причинения ущерба автомобилю водителя, задавившего его щенка, прошли сегодня в Томске, на 1-ом судебном участке Ленинского района в закрытом режиме.


Мировой судья Виталий Большаков решил отправить дело на прокурорскую проверку, передает корреспондент ТВ2 из зала суда.


«Предварительное расследование уголовного дела производилось в форме дознания. В результате изучения в суде поступившего уголовного дела установлено наличие по делу препятствий для рассмотрения по существу в виде допущенных при составлении актов нарушений требований уголовно-процессуального кодекса. В следствие чего назначены дополнительные слушания по делу. Государственный обвинитель заявил о возвращении уголовного дела в прокуратуру», — озвучил судья.


Прокурор также сообщила, что в деле есть ряд нарушений, которые необходимо устранить. В частности, речь идет об отсутствии даты совершения преступления в материалах дела. Ранее региональный СК РФ сообщил о намерении передать дело подростка на доследование, что во многом связано с активной общественной оглаской факта возбуждения уголовного дела.


Родители Данила намерены обратиться за помощью к бесплатному адвокату, а также сотрудничать с депутатом Госдумы Алексеем Диденко. 


«Сейчас наоборот появилось ощущение, что все-таки должны добиться справедливости», — сказал после заседания отец подростка.


Он добавил, что благодарит журналистов и всех, кто поддерживает его семью. Также Сафроновы не намерены требовать компенсации морального ущерба от водителя авто. 

Суд отправил дело подростка Данилы Сафронова на доследование
Фото: Юлия Фаллер
в ожидании заседания
в ожидании заседания
Фото: Юлия Фаллер

Ранее мы сообщали, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ за удар по машине, насмерть сбившей его щенка. Сейчас Данилу обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Водитель подал заявление в суд, оценив свой материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Кроме этого, несовершеннолетний владелец собаки якобы «угрожал убить водителя».  Даниле грозит штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы сроком на два года.


После публикации истории на сайте Агентства новостей ТВ2, она получила широкую огласку в федеральных СМИ. На сайте Change.org появилась петиция в защиту подростка, направленная к прокурору Томской области Виктору Романенко, мэру Томска Ивану Кляйну и председателю Томского областного суда Ларисе Школяр. На 13 часов 12 сентября под ней подписались почти 4, 5 тысячи человек. Депутат Госдумы от Томской области Алексей Диденко направил обращение российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой разобраться в ситуации и прекратить уголовное преследование подростка. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное преследования Данила Сафронова. 


«Аппарату детского омбудсмена не раз приходилось вмешиваться в ситуации, когда в отношении несовершеннолетних могли быть возбуждены уголовные дела. Здесь вызывает вопросы сам подход к разрешению конфликта. Учитывая возможность рассмотрения подобного рода инцидентов в рамках гражданского судопроизводства, выбранный формат представляется как минимум странным», — приводит сайт омбудсмена слова Анны Кузнецовой. 

Данила Сафронов после суда
Данила Сафронов после суда
Фото: Юлия Фаллер
Суд отправил дело подростка Данилы Сафронова на доследование
Фото: Юлия Фаллер
мама подростка Елена Сафронова
мама подростка Елена Сафронова
Фото: Юлия Фаллер

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На Change.org запустили петицию с требованием прекратить уголовное дело Данилы Сафронова

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