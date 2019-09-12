Суд отправил дело подростка Данилы Сафронова на доследование

Предварительные слушания по делу Данила Сафронова, подростка, на которого завели уголовное дело по факту причинения ущерба автомобилю водителя, задавившего его щенка, прошли сегодня в Томске, на 1-ом судебном участке Ленинского района в закрытом режиме.





Мировой судья Виталий Большаков решил отправить дело на прокурорскую проверку, передает корреспондент ТВ2 из зала суда.





«Предварительное расследование уголовного дела производилось в форме дознания. В результате изучения в суде поступившего уголовного дела установлено наличие по делу препятствий для рассмотрения по существу в виде допущенных при составлении актов нарушений требований уголовно-процессуального кодекса. В следствие чего назначены дополнительные слушания по делу. Государственный обвинитель заявил о возвращении уголовного дела в прокуратуру», — озвучил судья.





Прокурор также сообщила, что в деле есть ряд нарушений, которые необходимо устранить. В частности, речь идет об отсутствии даты совершения преступления в материалах дела. Ранее региональный СК РФ сообщил о намерении передать дело подростка на доследование, что во многом связано с активной общественной оглаской факта возбуждения уголовного дела.





Родители Данила намерены обратиться за помощью к бесплатному адвокату, а также сотрудничать с депутатом Госдумы Алексеем Диденко.





«Сейчас наоборот появилось ощущение, что все-таки должны добиться справедливости», — сказал после заседания отец подростка.





Он добавил, что благодарит журналистов и всех, кто поддерживает его семью. Также Сафроновы не намерены требовать компенсации морального ущерба от водителя авто.