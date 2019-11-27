Суд отправил дело главы «Демоса» Алексея Мальцева на повторное рассмотрение

Крупный томский застройщик Алексей Мальцев может вновь предстать перед судом. Сегодня, 26 ноября, Томский областной суд отменил решение Кировского районного суда и направил дело на повторное рассмотрение в новом составе суда.

Дольщики не согласились с данным решением. Они подали апелляцию в Томский областной суд. Сегодня судья Андрей Руди огласил решение:

Напомним, 18 июня Кировский райсуд прекратил уголовное дело экс-директора «Демоса» Алексея Мальцева. Так как ранее прокуратура ходатайствовала о переквалификации обвинения на более мягкую статью: со статьи «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» на статью «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере». Переквалификация позволила защите Мальцева заявить ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением шестилетнего срока давности.

Постановление Кировского районного суда от 18 июня 2019 года в отношение Мальцева Алексея Борисовича отменить с направлением материалов уголовного дела на новое судебное разбирательство в Кировский районный суд Томска в ином составе суда. Наложить арест на имущество <...>. Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке.

Напомним, потерпевшими по делу «Демоса» проходили 500 человек. Компания отвечала за строительство домов по адресам переулок Нижний, 47 и 49. Работы начались в 2007 году, однако до сих пор дома не сданы в эксплуатацию в полном объеме.





Так, в 2017 году силами ЖСК ввели 129 квартир в блоках В и С по адресу Нижний, 47. Блок D планируют сдать до конца этого года.





Строительство дома по адресу Нижний, 49 также ведется силами ЖСК. Часть дольщиков жалуются на высокие, по их мнению, сборы на достройку.





Обладминистрация выделила субсидию, которую потратили на проведение коммуникаций. Порядка 16 млн рублей были направлены на прохождение необходимых экспертиз, создание проектно-сметной документации. Также полностью оплачена установка подстанции и ввод мощностей по электроснабжению.





«Были проведены определенные виды работ на блоках А и Б. Мы сделали кровлю, остеклили дом и частично провели проводку. То есть по сути закрыли эти блоки от разрушения и влияния внешней среды. Остальные деньги ушли на экспертизы. Это обязательные процедуры, которые от нас требуют застройщик и администрация, чтобы продолжать работы», — говорил председатель ЖСК Нижний, 49 Андрей Крайсман.





По его словам, на достройку дома необходимо минимум 300 млн рублей.

