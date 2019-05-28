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28 мая,
2019
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Суд отказал мэрии в иске к «Сибмосту» в рамках спора о пешеходных переходах

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Арбитражный суд Томской области отказал администрации Томска в удовлетворении заявления о взыскании с АО «Сибмост» более 218 млн рублей неустойки за незавершенные подземные пешеходные переходы в рамках строительства Пушкинской развязки в центре города в 2011-2012 годах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд отказал мэрии в иске к «Сибмосту» в рамках спора о пешеходных переходах

«Сибмост» должен был в рамках строительства развязки возвести подземные пешеходные переходы, однако в ходе выездного совещания в 2011 году было решено, что вместо них построить необходимо надземные переходы. Компания построила их, заказчик принял и оплатил работы в размере 155,523 млн рублей.


При этом в 2014 году власти требовали вернуть эти средства, поскольку «строительство надземных пешеходных переходов не было предметом муниципального контракта». По мнению властей, принятые на выездном совещании протоколы не могли изменить условия муниципального контракта, а «Сибмосту» следовало приостановить работы.


Напомним, Арбитражный суд ввел в «Сибмосте» процедуру банкротства — наблюдение. Ранее мэрия подавала несколько исков к компании «Сибмост» с требованием вернуть деньги за строительство пешеходных переходов на улице Пушкина и Комсомольском проспекте. В марте 2019 года администрация Томска подала в Арбитражный суд Томской области заявление о взыскании с АО «Сибмост» более 218 млн рублей неустойки за срыв сроков при строительстве в 2011-2012 годах Пушкинской развязки. Ранее мэрия Томска через суд потребовала от ОАО «Сибмост» 55 млн рублей за неправомерное использование бюджета при строительстве Пушкинской развязки. Позднее Счетная палата уточнила сумму ущерба и снизила до 37,6 млн рублей. Суд признал правоту администрации города.

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