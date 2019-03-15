Суд остановил строительство завода по розливу воды из Байкала для поставок в Китай

Проверка строящегося объекта специалистами Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, Управления Росприроднадзора показала, что предприятие «АкваСиб» нарушило требования федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления». В частности, в ходе обследования на территории строящегося завода обнаружили следы нефтепродуктов, локальные навалы отходов производства. Разрешение на проведение ООО «АкваСиб» земляных работ по снятию почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы на момент проверки не было предоставлено. Выяснилось, что были нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству этого завода, а также в ходе проведения государственной экологической экспертизы.







Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал обращение на имя Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина с просьбой дать поручение ведомствам, которые находятся в ведении Министерства, провести дополнительную проверку положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации завода по производству питьевой бутилированной воды в поселке Култук Слюдянского района.







А день назад Сергей Левченко сделал неожиданное заявление, что он не знает, предусматривает ли проект строительства завода на Байкале экспорт воды в Китай, но при этом сомневается, что проект будет реализован.







Строительство завода по розливу воды из озера Байкал для поставок в Китай вызвало широкий общественный резонанс. В частности, шоумен Сергей Зверев вышел с одиночным пикетом на Красную площадь против строительства завода на Байкале.

