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26 сентября,
2019
Новости

Суд оштрафовал «Молодых журналистов Алтайского края» за ссылку 20-летней давности

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Организацию «Молодые журналисты Алтая» оштрафовали на 50 тысяч рублей за ссылку 1999 года на институт «Открытое общество». Тогда «Открытое общество» еще не было признано нежелательной организацией. 


«Сегодня общественную организацию «Молодые журналисты Алтая» судили, — написал на своей личной странице председатель совета организации Сергей Канарев. — Осудили по ст. 20.33 КоАП РФ. За ссылку на Институт Открытое общество, сделанную в 1999 году, когда тот еще был вполне желательной организацией и активно сотрудничал с различными российскими государственными организациями. Мы сделали ссылку и забыли, что она у нас есть среди большого объема информации».


Судя по выдержке из документа, которую Канарев выложил на своей странице, ссылку нашли сотрудники УФСБ по Алтайскому краю. Организацию обвинили в «осуществлении деятельности нежелательной организации на территории РФ» и приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей. 


В разговоре с «Банкфакс» Сергей Канаев отметил, что пятидесяти тысяч рублей у «Молодых журналистов» нет. Организация планирует подать на решение суда апелляцию и в перспективе дойти до Европейского суда по правам человека.


«Открытое общество» работало в России с 1995 года. 30 ноября 2015 года Генпрокуратура РФ признала фонд нежелательной организацией. 

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