Суд не поддержал мэрию Томска в споре об исторических границах поселения

Седьмой арбитражный апелляционный суд встал на сторону разработчика границ исторического поселения Томска. Согласно решению, мэрия Томска должна заплатить за разработку проекта около 9 миллионов рублей.

«Суд не поддержал мэрию. Сегодня было оглашено результативное решение, скоро оно появится на сайте Арбитражного суда. Согласно решению, контракт расторгается в нашу пользу. С мэрии взыскивается сумма выполненных работ на почти 9 млн рублей. А та неустойка, которую мы должны были заплатить, отменяется», — рассказал ТВ2 адвокат разработчиков Анзор Ганижев.

Напомним, проблема с границами исторического поселения Томска обнаружилась в 2016 году, когда губернатор Сергей Жвачкин решил реализовать в Томске «надчеловеческий проект» «Томские набережные». При разработке этого проекта проектировщики из «Ленгипрогора» предложили снять с Томска статус исторического поселения федерального значения, который был присвоен городу еще в далеком 1990 году. Статус присвоен был, а границы исторического поселения определены не были.





Администрация Томска решила восполнить этот пробел и провела конкурс на разработку проекта границ исторического поселения Томска. Его выиграло ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ) из Москвы, субподрядчиком стала фирма из Вологды ООО «Валбэк-Ру». Сдать проект они должны были, по условиям контракта, в 2016 году. Однако мэрии границы, которые определила независимая фирма, не понравились, так как они, по мнению мэра Ивана Кляйна, могут помешать развитию города. ​





Подрядчик не согласился с решением суда и подал апелляцию с требованием провести экспертизу проделанной работы. Ее провел московский «Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства» и выяснил, что ЦНРПМ и ООО «Валбэк-Ру» границы исторического поселения Томска определили правильно. В интересах исторического наследия.





В свою очередь областная власть считает, что с подрядчиком нужно рассчитаться, а работу поручить томскому подрядчику — «Сибирскому институту спецпроектреставрации».





Скандал с определением границ исторического поселения Томска докатился до Кремля. Об этой проблеме председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Артем Демидов рассказал на Совете по культуре и искусству при президенте Российской Федерации. В конце февраля Путин поручил Сергею Жвачкину до лета решить вопрос о границах исторического поселения.





Как подчеркнул Ганижев, судебный процесс был очень напряженным. И даже сейчас в нем рано ставить точку.





«В нашу пользу высказались и московские эксперты, и председатель ВООПИиК Артем Демидов. Все доводы департамента архитектуры и строительства были признаны несущественными. А департамент никаких сторонних экспертов не привлекал, но настаивал на повторной экспертизе, которую должны были провести рецензенты Градостроительного совета Томской области. Но они наш проект и так положительно оценили. Сейчас уже запущен административный механизм, появилось поручение президента, что Томск должен направить проект исторических границ поселения на утверждение в Минкульт. Сложно сказать, будет ли мэрия в этой связи обжаловать решение, такое право у нее есть. Но все эксперты, которые были в суде, выступали в нашу защиту и понимали, что мы пытаемся сохранить Томск», — резюмировал Ганижев.