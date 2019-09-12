«Дело Сафронова»: ТВ2 публикует все подробности громкой истории

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В мировом суде Ленинского района сегодня состоялось предварительное слушание уголовного дела по части 1 статьи 167 УК РФ над 16-летним подростком, обвиняемом в умышленном повреждении чужого имущества. Суд отправил дело на прокурорскую проверку.

5 июня этого года щенка Данилы Сафронова, бегающего без поводка, задавила машина. Чуть позже на Данилу, который в момент ДТП ударил кулаком по капоту, завели уголовное дело. Водитель потребовал от подростка возместить ущерб в размере 14 тысяч рублей. Версия произошедшего, озвученная семьей Сафроновых, была опубликована в нашем первом материале «На сына завели уголовное дело. А он хотел спасти собаку».

Зоозащитники написали петиции на сайте Change.org с требованием прекратить уголовное дело Данилы Сафронова. На 12 сентября одна из петиций набрала больше 140 тысяч подписей.

Фото: Юлия Фаллер

В зал суда сначала журналистов не пустили. В коридоре собрались представители федеральных и местных СМИ: операторы и журналисты ждали решения судьи в коридоре.

Как сообщил отец обвиняемого Евгений Сафронов, во время заседания к его жене подходили свидетели ДТП со стороны водителя. Выяснилось, что свидетель Александр (ФИО имеется в редакции) – бывший ее одноклассник.

— Когда он увидел мою жену, — говорит Евгений Сафронов, – он отозвал ее в сторону и спросил, что она тут делает. Когда выяснилось, что Данила – ее сын, свидетель обалдел и сказал: «Зачем вы это все устроили, могли позвонить и договориться». Почему мы должны звонить и договариваться?

Я доволен сегодняшним решением. Сейчас появилось ощущение, что суд будет справедливым, — рассказал ТВ2 Евгений Сафронов. — Я хочу сказать большое спасибо всем, кто нас поддерживает. Сейчас мы должны добиться справедливости. Я уже ожидал такой исход. Ничего не хочу от водителя, пусть он от нас отстанет. Пусть материальный ущерб за убитую собаку оставит своим детям. Наш государственный адвокат ничего не говорит, молчит. Но нанимать платного адвоката мы не хотим. Водитель за это время не пытался забрать заявление об уголовном деле. Я не угрожал водителю, не вымогал у него деньги. Это бред какой-то. Сейчас он в социальных сетях говорит, что мы присылаем каких-то людей и угрожаем ему. Это не в наших интересах – ему угрожать.

— С нами произошел какой-то дурдом, — говорит мама Данилы Елена Сафронова. — Банальная ситуация закрутилась до суда. Даже слов нет. У меня маленький четырехлетний ребенок. Он спрашивал про собаку, что с ней случилось. Водитель предлагал нам новую собаку из питомника. Зачем она нам после всего случившегося?

Фото: Юлия Фаллер

После того как 6 сентября к ТВ2 обратился отец Данилы за помощью и мы опубликовали первый материал, история приобрела федеральный масштаб. О ней написали Медуза, Эхо Москвы, Медиазона, РБК, телеканал Царьград, ESQUIRE, Российская газета, «Такие дела», Фонтанка, Известия, Znak.com, Сноб, Новая газета, Росбалт, Московский комсомолец, Комсомольская правда, телеканал Дождь, НТВ, РЕН-ТВ, Varlamov.ru и еще пара десятков СМИ. В общей сложности после первой нашей публикации было свыше 60 материалов в различных изданиях.



Далее к делу подключился депутат Государственной Думы Алексей Диденко. Он обратился к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой с просьбой разрешить конфликт до суда.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова написала в прокуратуру Томской области с просьбой о прекращении уголовного преследования Данилы Сафронова. Также запрос в прокуратуру написали еще несколько человек.

Позже стало известно, что Следственный комитет по Томской области передал уголовное дело в отношении Данилы в СК России. Прокурор сообщила, что в деле есть ряд нарушений, которые необходимо устранить. В частности, речь идет об отсутствии даты совершения преступления в материалах дела. Прокурор выписала ходатайство и отправила дело в Следственный комитет России, в том числе из-за повышенного общественного интереса к делу.

Следователи СК России после принятия к расследованию уголовного дела приступят к проведению следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе проверки значительности причиненного ущерба, — из сообщения СКР по Томской области.

Фото: Юлия Фаллер

Еще во время подготовки первой публикации об этом деле мы пытались связаться с водителем машины, в том числе через его адвоката, но не смогли. А за день до сегодняшнего суда в редакцию ТВ2 от водителя пришло письмо. Также мы попытались поговорить с ним по телефону, но Александр от комментариев отказался.

В письме водитель жалуется, что теперь его обвиняют в соцсетях и угрожают расправиться с семьей. Уточним, что в нашем материале мы ни разу не назвали ФИО водителя и не опубликовали никаких персональных данных. В письме водитель «Nissan Terrano» рассказал свою версию случившегося.

ТВ2 публикует письмо Александра, которое он отправил в редакцию (в письме сохранен авторский стиль).

«Мне безумно жаль того, что случилось с собакой. Искренне жалею о ее смерти! Но в случившемся моей вины нет, так как я сделал все, чтобы этого избежать! Я остановился и пропустил животное, убедившись, что животное прошло плавно, начал движение и физически не видел, в какой момент несчастная собака побежала под авто. На собаке я не стоял! Однозначно уверен: если бы хозяин не бросил беспомощное животное на произвол судьбы на проезжей части, ничего бы этого не случилось! По сути, он бросил своего друга или брата, за которого он был в ответе! Ему не было дела до собаки! Жестокое обращение с животным со стороны владельца, по-другому это не назвать! Несмотря на это, я неоднократно приносил свои извинения и высказывал свои соболезнования. Я переживаю по этому поводу так, как будто это случилось с моим близким! Но хозяева ничего и слышать не хотят! Хозяева сказали, чтобы я засунул свои извинения и соболезнования себе в зад и шел на три буквы! Постоянно требуют с меня деньги и угрожают защитниками животных и исками в суды! О причиненном ущербе автомобилю и слышать не хотят, считают, что портить чужое имущество вполне допустимо! Пишут на меня жалобы и жалуются во все инстанции! Затеяли травлю в ВКонтакте. Ко мне приезжали люди с угрозами, для того чтобы разобраться со мной! Но выслушав, как на самом деле происходили события, меняли свою точку зрения и начинали поддерживать меня со словами: «В данной ситуации ты поступил правильно, по-человечески!». Теперь началась травля через СМИ.



Хочу обратиться ко всем читателям и телезрителям! Будьте внимательны: вас используют! Преподносят недостоверную, однобокую информацию с удобного ракурса! Не верьте свято во все, что вам говорят! Некоторые «добрые люди», не разобравшись, не зная всей ситуации, готовы расправиться со мной, моей семьей и маленькими детьми и сжечь мое имущество! По-вашему, так выглядит «справедливость» в современном цивилизованном мире? Привлечение хозяином собаки СМИ не попытка поиска помощи, а наглый бесцеремонный способ прославиться, поменять общественное мнение в свою пользу, уйти от ответственности, а также способ чужими руками навредить!



По поводу того, чтобы урегулировать ситуацию мирно, я с самого начала был целиком и полностью за! Об этом я говорил их адвокату и всем, кто меня об этом спрашивал!!! Я не имею цели кого-либо засудить или нажиться!!! Ко мне, для того чтобы решить данную ситуацию мирно, хозяева собаки не обращались!!!

Репортер из ТВ-2 писала свою статью, ко мне также не обращалась и со мной связаться не пыталась!!! (мы пытались связаться с водителем еще до публикации, искали его контакты и пытались выйти на него через адвоката).

Единственные СМИ, которые со мной связались и хотели встретиться, это РЕН-ТВ.

На поврежденный автомобиль (универсал) я копил долгие годы, влез в долги, чтобы его купить, но остался без работы, поэтому те деньги, которые потребуются для ремонта, мне придется искать, экономя на себе, жене и своих маленьких детях! Моя семья обычная. Не имеет связей в правоохранительных органах. Жена в декрете, я подрабатываю случайными заработками, постоянных доходов нет. Животных я очень люблю, у меня их много!

Надеюсь, что все, кто прочитает это, отнесутся с пониманием к данной ситуации! Выступать перед камерами или заниматься пиаром на этом случае я не намерен, это низко и подло! В полицию был вынужден обратиться для защиты от нападок хозяев собаки и его компании, которые и затеяли спорную ситуацию с целью получения денег!!! Очень жаль, что животные гибнут, попав в руки к безответственным людям, не готовым смотреть за ними и заботиться!».

Пообщаться с ТВ2 согласились свидетели ДТП со стороны водителя — друзья, которые переживают за него: Александр и Григорий. Александр был в машине во время ДТП, Григорий подъехал позже.

«Мы ехали в гараж вместе с Александром, на заднем сиденье сидела моя дочка, — рассказал свидетель ДТП со стороны водителя Александр (ФИО есть в распоряжении редакции). — Когда мы ехали, увидели, что у гаража была привязана большая собака, а с ней играл непривязанный щенок. Проезд был узкий, так как рядом ремонтировали машины. Александр остановился и пропустил щенка. Потом щенок неожиданно запрыгнул под колеса машины. Он завизжал, из гаража выбежали трое, взрослый мужчина и два подростка. Я вышел из машины, щенок лежал под моим пассажирским сиденьем. Я думал в этот момент, как помочь собаке. Трое начали кричать отборным русским матом, пока Александр сидел в машине и приходил в себя. После ДТП с собакой дочка испугалась и убежала. Подросток ударил по капоту, а когда увидел, что собака уже умерла, то еще раз ударил. Чтобы не накалять ситуацию, мы отъехали к моему гаражу, что находится подальше. Мы не хотели скрыться с места ДТП, там везде тупик. Потом они загородили нам дорогу, поэтому мы не смогли вернуться на место ДТП. Сначала мы вызвали полицию, потому что водителю помяли капот. Потом я подошел к хозяину собаки и спросил: «Ощущаешь ли ты вину за произошедшее, что собака бегала отвязанная?». У них в этих гаражах вечный бардак: то масло меняют, то ремонтируют, проезд практически всегда закрыт. До этого они нам сказали, чтобы мы заплатили 8 тысяч за собаку. Потом пришел папа Данилы и начал орать: «Давай восемь с половиной тысяч рублей». Такое впечатление, что до собаки никому и дела не было: «Давайте деньги за собаку». Водитель тогда попросил деньги за капот. Папа Данилы начал орать и материться. Никто не предлагал водителю решить вопрос мирным путем. Они просто хотели денег срубить. Мой друг решил завести уголовное дело на подростка, потому что после всей истории остался мятый капот. Полиция вызвала ГАИ, они объяснили, что никакого нарушения ПДД нет, так как собака была без поводка. Я не понимаю, почему в СМИ развернулась такая возня. Я не смотрю новости, потому что там сплошная ложь. Правды в этой ситуации сейчас нет. Этот бедный мальчик не осознает, что он виноват, а его папа и подавно».

Адвокат Юлия Копейкина, к которой мы обратились, чтобы она оценила эту историю с юридической точки зрения, посмотрев материалы дела, сразу спрогнозировала, что дело будет отправлено на пересмотр. Она написала пост в Facebook и рассказала, какие ошибки допустило следствие, прежде чем отправить уголовное дело в суд.

Это дело является ярким образчиком нашей «палочной» системы, — пишет адвокат Юлия Копейкина. – Это когда оценка деятельности правоохранительных органов идет по количеству направленных уголовных дел в суд. А здесь как раз все просто. Заявление есть. Показания потерпевшего и свидетеля (пассажира) есть. Парень не отрицал, что ударил по автомобилю рукой. Все. Что еще доказывать? Дело сделано! Статистические карточки выставлены, процент раскрываемости поднят. Такое понятие, как всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств дела, никого не волнует. Да и в действующем УПК такой нормы больше нет. А вот вопросы к начальникам дознавателя и прокурору, который утверждал этот обвинительный акт, есть. Знаете, почему дело должно будет завтра возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом?

Потому что в обвинительном акте не указана дата совершения преступления. От слова никак. Время есть, место есть, даже деяние описано, а вот даты его совершения нет. А без этого дело рассмотреть нельзя и суд не сможет вынести приговор. Никакой. Ни оправдательный, ни обвинительный. Суд даже не сможет прекратить дело за примирением сторон, деятельным раскаянием или в связи с назначением судебного штрафа. По закону не сможет. Любой судья по своей инициативе обязан вернуть такое дело прокурору. А вот почему это нарушение не было обнаружено на стадии контроля за дознанием и утверждения обвинительного акта – большой вопрос. Видимо, потому, что все уже привыкли: и так сойдет, суд все проглотит! Опять же, большой вопрос к квалификации. Почему не статья КоАП РФ 7.17 «Уничтожение или повреждение чужого имущества», за которую предусмотрен штраф от 300 до 500 рублей? Это максимум, что можно усмотреть в действиях парня. Да потому что административка не идет в учет раскрываемости и не влияет на показатели работы.

На профессиональном жаргоне – нет «палки». А они должны быть. Любой ценой. Вот дознание и решило, что повреждение в размере 1 процента от стоимости автомобиля – это значительный ущерб. Ни одной справки о размере доходов потерпевшего, членов его семьи, имеющегося у них имущества в деле нет, а это необходимо, чтобы понять, насколько ущерб является значительным для конкретной семьи. Есть только допрос потерпевшего, в котором он голословно утверждает о своем доходе и значительности причиненного ущерба. И ему верят на слово. Даже жену не допросили. А зачем?

А как же требование постановления Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 № 48 и пункта 2 примечания к статье 158 УК РФ о том, что значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения? Дознаватель не сам принял такое решение, а с согласия своего руководства, чьи подписи стоят в обвинительном акте. И прокурор с этим согласился. Утвердил и направил дело в суд. Я уже не говорю о том, что парню вменяют умышленное повреждение чужого имущества. Психотравмирующую ситуацию никто даже рассматривать не стал как обстоятельство, ставшее причиной произошедшего. Состояние аффекта не устанавливали. Эмоциональные переживания подростка во внимание не приняли. А зачем? Он ведь не отрицает и сам говорит, что ударил по машине кулаком. Признание - царица доказательств!

И напоследок. В качестве свидетеля допрошена сотрудник полиции, которая опрашивала подростка и потерпевшего.

И в своем допросе она говорит, что подросток признался ей в совершении противоправного деяния. Железное доказательство! А ничего, что показания сотрудников полиции о содержании их бесед с подозреваемыми или обвиняемыми по смыслу закона признаются недопустимыми доказательствами и судами во внимание не принимаются в связи с твердой и прозрачной позицией Верховного суда по этому вопросу. Даже при желании сторон примириться и прекратить дело примирением это невозможно при наличии таких грубых нарушений.