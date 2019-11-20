Суд начал распродавать имущество совладелицы томской сети «Радуга вкуса»

Арбитражный суд Томской области ввел процедуру реализации имущества в отношении совладелицы закрывшегося ритейлера «Радуга вкуса» Елены Хайкис. Об этом сообщает «Интерфакс».

К настоящему моменту в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 79,13 млн рублей, в том числе 63,1 млн рублей намерен взыскать Сбербанк, еще 14,3 млн рублей - ООО «Эволюция».





Отмечается, что долг перед Сбербанком сложился из-за поручительства совладелиц ритейлера (Елены Хайкис и Ирины Решетниковой) в счет обеспечения обязательств ООО «Счастье есть» (одного из трех юридических лиц, управлявших ритейлером) по договору о возобновляемой кредитной линии. При этом к моменту заключения сделки все юрлица ритейлера («Счастье есть», «Розница-Маркет» и «Радуга чудес») совокупно должны были кредиторам 108,7 млн рублей.





Ранее суд признал банкротом другую совладелицу закрывшегося томского ритейлера «Радуга вкуса» Ирину Решетникову и ввел в отношении нее процедуру реализации имущества.





Напомним, что в декабре 2018 года «Радуга вкуса» закрыла свои магазины в Томске и в Томском районе. Как отмечали продавцы, причиной закрытия послужило снижение объемов выручки. В конце 2018 года поставщики начали подавать иски.

Сеть магазинов «Радуга вкуса» открылась в Томске в 2008 году. К 2018 году в сеть входили 22 магазина. Выручка компании в 2017 году составила 892 млн рублей, чистая прибыль — 902 тыс. рублей.



26 октября 2013 года в поселке Копылово избили генерального директора сети магазинов «Радуга вкуса» Максима Хайкиса. Он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Подозреваемых в убийстве Максима Хайкиса — Богдана Душевина и Константина Сережина — задержали в ноябре 2013 года.





Родственники убитого Максима Хайкиса в суде заявляли, что преступление заказное. Они отмечали, что перед убийством Максиму Хайкису угрожали, некоторые угрозы он записал на диктофон. По мнению родственников, мотивом для убийства стала предпринимательская деятельность Максима.





В августе 2015 года Богдана Душевина и Константина Сережина признали виновными в убийстве Максима Хайкиса, приговорив организатора преступления — Сережина — к 9,5 годам колонии общего режима, а исполнителя — Душевина — к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Также с Душевина взыскали по 1,8 миллиона в пользу матери, отца и жены Хайкиса, с Сережина — 1,2 миллиона рублей.





После смерти Максима Хайкиса бизнес перешел его супруге Елене Хайкис и сестре Ирине Решетниковой.