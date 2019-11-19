Добрые новости
19 ноября,
2019
1
фото
Новости

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, представляющего Томскую область

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Гагаринский районный суд столицы лишил водительских прав на полтора года депутата нижней палаты парламента от партии «Единая Россия» Николая Герасименко, скрывшегося с места ДТП, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщает  Агентство городских новостей «Москва».

Николай Герасименко
Николай Герасименко

Суд установил, что в июне на юге Москвы Николай Герасименко за рулем своего автомобиля задел мотоциклиста Владимира Лазарева. Потерпевший Владимир Лазарев двигался по Ленинскому проспекту вместе с двумя другими мотоциклистами — его друзьями. Во время заседания выяснилось, что незадолго до аварии Владимир Лазарев ехал на одном колесе. Столкновение произошло, когда Николай Герасименко перестраивался на другую полосу. При ударе потерпевший упал с мотоцикла и пролетел несколько метров. Мужчина сразу же потерял сознание, а пришел в себя только в автомобиле скорой помощи.


Адвокат депутата Герасименко утверждала, что ее подзащитный невиновен. По ее версии, депутат включил «поворотник» во время перестраивания и не превышал скорость.


Добавим, что Николай Герасименко —  бывший главный хирург Алтайского края, профессор. Он депутат Госдумы последних шести созывов. Он представляет Алтайский край, Республику Алтай, Кемеровскую и Томскую области.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.