Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, представляющего Томскую область

Гагаринский районный суд столицы лишил водительских прав на полтора года депутата нижней палаты парламента от партии «Единая Россия» Николая Герасименко, скрывшегося с места ДТП, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Суд установил, что в июне на юге Москвы Николай Герасименко за рулем своего автомобиля задел мотоциклиста Владимира Лазарева. Потерпевший Владимир Лазарев двигался по Ленинскому проспекту вместе с двумя другими мотоциклистами — его друзьями. Во время заседания выяснилось, что незадолго до аварии Владимир Лазарев ехал на одном колесе. Столкновение произошло, когда Николай Герасименко перестраивался на другую полосу. При ударе потерпевший упал с мотоцикла и пролетел несколько метров. Мужчина сразу же потерял сознание, а пришел в себя только в автомобиле скорой помощи.





Адвокат депутата Герасименко утверждала, что ее подзащитный невиновен. По ее версии, депутат включил «поворотник» во время перестраивания и не превышал скорость.





Добавим, что Николай Герасименко — бывший главный хирург Алтайского края, профессор. Он депутат Госдумы последних шести созывов. Он представляет Алтайский край, Республику Алтай, Кемеровскую и Томскую области.