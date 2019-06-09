Студенты журфака ТГУ подписали открытое письмо в поддержку Ивана Голунова

Студенты Томского государственного университета, которые обучаются по направления «филология» и журналистика», подписали письмо в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в хранении и распространении наркотиков. Также среди подписавших студенты Высшей школы экономики, МГИМО, МГУ, РАНХиГС, РУДН, СпбГУ, НГу и других вузов. Всего письмо подписали 493 человека.





«Думаю, эта ситуация задела бы меня раз в десять меньше, если бы я не имела возможность лично видеть Ивана Голунова, — рассказывает студентка второго курса ФЖ ТГУ Ксения Осипкина. — На фестивале «Вместе медиа» в Москве он рассказывал о методах своих расследований. Мне и в голову не приходило, что информацию можно добывать таким путем: докапываться буквально до каждой цифры и искать первоисточник. Естественно, кому-то его работа не нравится. Но я считаю, есть люди, которые более достойны оказаться за решеткой, а здесь это просто неуместно. Мне страшно за себя и своих товарищей, если честного человека, говорящего правду, за такое посадят».





«Почему я подписал письмо в поддержку Ивана Голунова? Посчитал, что это хоть какая-то минимальная поддержка для Ивана. Ведь когда говорит один человек его легко заставить молчать, но когда это число переваливает за 200, то уже сложнее сдерживать всех.

И как сказала одна наша преподавательница журналисты за журналистов — могут постоять», — отмечает другой подписавшийся первокурсник Максим Самохвалов.