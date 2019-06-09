Студенты журфака ТГУ подписали открытое письмо в поддержку Ивана Голунова
Студенты Томского государственного университета, которые обучаются по направления «филология» и журналистика», подписали письмо в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в хранении и распространении наркотиков. Также среди подписавших студенты Высшей школы экономики, МГИМО, МГУ, РАНХиГС, РУДН, СпбГУ, НГу и других вузов. Всего письмо подписали 493 человека.
«Думаю, эта ситуация задела бы меня раз в десять меньше, если бы я не имела возможность лично видеть Ивана Голунова, — рассказывает студентка второго курса ФЖ ТГУ Ксения Осипкина. — На фестивале «Вместе медиа» в Москве он рассказывал о методах своих расследований. Мне и в голову не приходило, что информацию можно добывать таким путем: докапываться буквально до каждой цифры и искать первоисточник. Естественно, кому-то его работа не нравится. Но я считаю, есть люди, которые более достойны оказаться за решеткой, а здесь это просто неуместно. Мне страшно за себя и своих товарищей, если честного человека, говорящего правду, за такое посадят».
«Почему я подписал письмо в поддержку Ивана Голунова? Посчитал, что это хоть какая-то минимальная поддержка для Ивана. Ведь когда говорит один человек его легко заставить молчать, но когда это число переваливает за 200, то уже сложнее сдерживать всех.
И как сказала одна наша преподавательница журналисты за журналистов — могут постоять», — отмечает другой подписавшийся первокурсник Максим Самохвалов.
«Мы, студенты и студентки журналистских и медиа программ, а также других направлений российских ВУЗов, считаем, что базовые права Ивана Голунова с момента задержания постоянно нарушаются, — говорится в письме. — Также мы присоединяемся к коллегам-журналистам, которые считают дело о сбыте наркотиков сфабрикованным. Иван Голунов не наркоторговец, а один из лучших расследователей, честный и беспристрастный. Мы считаем дело, возбуждённое против него, ответом имеющих власть на правдивые расследования Ивана. Арест такого журналиста, как Иван Голунов, — прямое посягательство на свободу слова в России. Это не первый случай, когда журналистов преследуют за их материалы: нам известны истории Олега Кашина, Анны Политковской. Заказчики нападений на этих журналистов до сих пор не найдены».
В письме студенты призывают распространять информацию о деле, поддерживать журналиста и добиться для него соблюдения обычных человеческих прав
«Мы требуем от властей справедливого и честного решения по делу Ивана Голунова. Мы требуем выяснить, кто из МВД распространил фальшивые фотографии некоей нарколаборатории, а также объяснить, почему представители МВД отрицают факт насилия в отношении журналиста. Мы просим прекратить задержания людей, выходящих с одиночными пикетами за освобождение Ивана. Согласно 31 статье Конституции, граждане России могут выражать своё мнение открыто. Участники пикетов соблюдали правила их проведения, но всё равно были задержаны. Мы считаем это открытым нарушением Конституционных прав и свобод. Мы призываем не замалчивать этот случай, а говорить о нём прямо и открыто. Задержание Ивана Голунова за его журналистскую деятельность для нас, студентов и студенток, значит начало серьёзного притеснения свободы слова в России. Это дело значит, что каждый из нас может быть следующим», — резюмируется в письме.
Иван Голунов был задержан днем 6 июня. Как утверждает следствие, Голунов «совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Голунов настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули. Он связывает уголовное дело против него с проводимыми им журналистскими расследованиями.
«Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы», — сказал Голунов на заседании суда.
Вечером 8 июня суд отправил корреспондента «Медузы» Ивана Голунова под домашний арест на два месяца.
По всей стране в поддержку Голунова проходили пикеты. Ряд известных деятелей культуры, политиков, журналистов сделали заявления, в которых призывали отпустить журналиста.
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