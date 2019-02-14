Студенты ТГУ предложили систему безопасности для газифицированных домов

Команда студентов-радиофизиков представила проект по контролю безопасности в газифицированных жилых домах. Он был разработан в рамках Зимней школы — третьего этапа федеральной программы дополнительного образования «Микроэлектроника. 157 уровень». Об этом сообщает пресс-служба ТГУ.

ТГУ на Зимней школе представляли студенты РФФ Александр Киреев, Артем Шерстобитов, Кирилл Билинский и доцент Ольга Доценко, куратор команды. Радиофизики прошли обучение по реализации инженерных проектов и межличностному взаимодействию, познакомились с работой и циклами производства крупнейшей микроэлектронной фабрики России «Микрон», а также разработали собственные проекты.





«Недавно в России произошли трагические события, связанные с взрывами газа в квартирах. В связи с этим необходима система, которая будет заранее оповещать о неисправностях или опасностях, – рассказал Александр Киреев. – Мы разрабатываем систему датчиков, детектирующих утечку газа. По беспроводной сети они соединяются с сервером, который сообщает информацию службам спасения и может перекрыть газ с помощью специального клапана. Также есть возможность рассылки сообщений на телефон пользователя. Эту систему можно встраивать в систему «умного дома».





Студенты создадут прототип системы и в мае презентуют его на конкурсе «Микроэлектроника. 157 уровень».



«Из-за недавних событий стало понятно, что такая система необходима. Сейчас существуют зарубежные аналоги, однако мы хотим использовать датчики природного газа, разработанные на радиофизическом факультете ТГУ», – подчеркнула Ольга Доценко.





В рамках школы для участников прочитали лекции представители «Микрона», МТС, Лаборатории Касперского, «Кронштадт Аэро», МЕДСИ, фонда Sistema_VC и других компаний.





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