Студенты-медики благоустраивают ФАПы в селах Томской области

Волонтеры-студенты СибГМУ и медколледжа в течение месяца работали в фельдшерских пунктах томских сел — занимались ремонтом помещений и благоустройством территорий.





За это время волонтерам удалось благоустроить шесть ФАПов, сообщает облздрав. Это пункты в Светлом, селах Октябрьское, Дзержинское, Корнилово, деревнях Лоскутово и Черная речка.





«В акции приняли участие 57 студентов СибГМУ и учащихся Томского базового медицинского колледжа. Ребята проводили мелкий косметический ремонт ФАПов, благоустраивали территорию. В свой график работы будущие врачи включали также встречи с жителями, на которых рассказывали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, учили скандинавской ходьбе», — сообщает Телеграм-канал «Область здоровья».