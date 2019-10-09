Студенты-медики благоустраивают ФАПы в селах Томской области
Волонтеры-студенты СибГМУ и медколледжа в течение месяца работали в фельдшерских пунктах томских сел — занимались ремонтом помещений и благоустройством территорий.
За это время волонтерам удалось благоустроить шесть ФАПов, сообщает облздрав. Это пункты в Светлом, селах Октябрьское, Дзержинское, Корнилово, деревнях Лоскутово и Черная речка.
«В акции приняли участие 57 студентов СибГМУ и учащихся Томского базового медицинского колледжа. Ребята проводили мелкий косметический ремонт ФАПов, благоустраивали территорию. В свой график работы будущие врачи включали также встречи с жителями, на которых рассказывали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, учили скандинавской ходьбе», — сообщает Телеграм-канал «Область здоровья».
До конца октября 2019 года волонтеры планируют посетить еще пять населенных пунктов в Томском и Шегарском районах.
Благоустройство проводится в рамках всероссийской акции #ДоброВСело. Томская область присоединяется к ней уже второй раз. В 2018 году волонтеры обустроили 12 ФАПов.
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