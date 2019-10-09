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09 октября,
2019
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Новости

Студенты-медики благоустраивают ФАПы в селах Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Волонтеры-студенты СибГМУ и медколледжа в течение месяца работали в фельдшерских пунктах томских сел — занимались ремонтом помещений и благоустройством территорий.


За это время волонтерам удалось благоустроить шесть ФАПов, сообщает облздрав. Это пункты в Светлом, селах Октябрьское, Дзержинское, Корнилово, деревнях Лоскутово и Черная речка.


«В акции приняли участие 57 студентов СибГМУ и учащихся Томского базового медицинского колледжа. Ребята проводили мелкий косметический ремонт ФАПов, благоустраивали территорию. В свой график работы будущие врачи включали также встречи с жителями, на которых рассказывали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, учили скандинавской ходьбе», — сообщает Телеграм-канал «Область здоровья». 

Студенты-медики благоустраивают ФАПы в селах Томской области
Фото: Телеграм-канал "Область здоровья"
Студенты-медики благоустраивают ФАПы в селах Томской области
Фото: Телеграм-канал "Область здоровья"

До конца октября 2019 года волонтеры планируют посетить еще пять населенных пунктов в Томском и Шегарском районах.


Благоустройство проводится в рамках всероссийской акции #ДоброВСело. Томская область присоединяется к ней уже второй раз. В 2018 году волонтеры обустроили 12 ФАПов. ​

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