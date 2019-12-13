Студентка хочет переиздать популярный в начале ХХ века роман «Томские трущобы»

Роман «Томские трущобы» был опубликован в газете «Сибирские отголоски» в 1905 году. До 1907 года были опубликованы еще две части под заголовками «Человек в маске» и неоконченная «В погоне за миллионами».





В 1990 году роман вспомнили. «Красное знамя» переиздало авантюрные «Томские трущобы» и «Человека в маске» — тиражи разошлись за два месяца. Но были допущены ошибки: не хватало глав, были пропущены слова, знаки препинания, перепутано имя героини, изменены формы слов.





Аспирантка ТГУ Мария Могилатова под руководством доктора филологических наук Наталии Жиляковой восстановила первоначальный текст произведения. Студент магистратуры Высшей школы журналистики ТГУ Максим Климович подготовил верстку издания. Сейчас самое время донести романы в первозданном виде, но издательство книги требует определенных финансовых вложений.





«Имеет место интереснейший феномен: писатель Валентин Курицын чутко уловил настроение томичей – произведение буквально зачитывалось «до дыр», — говорит Мария Могилатова. — Но критиками-современниками был воспринят «в штыки» — литература массовая, художественной ценности не имеет, поэтому его имя забыли почти на 80 лет. Переиздание романов позволит погрузиться в культуру и литературу провинциального Томска, осознать собственную идентичность».





Сейчас Мария Могилатова ждет помощи неравнодушных горожан, которые окажут содействие в реализации проекта. Экземпляры книги будут переданы в томские библиотеки и книжные магазины.





Помочь можно переводом на номер карты 2202201324876438, карта привязана к номеру 8-923-406-0065.





Для справки:





События «Томских трущоб» разворачиваются на томских улицах начала XX века, в Барнауле и в красноярской тайге. Действующие лица – местные «уголовные авторитеты» Сенька Козырь, Федька Беспалый, грабитель и убийца Филька Кривой, бывшая «этуаль» Екатерина Михайловна, карточный шулер Станислав Гудович, его сестра полька Ядвига Казимировна, сыщик Залетный, местный предприниматель Сергей Загорский, золотопромышленники Беркович, Бесшумных и другие.





В Томске членами банды «Мертвая голова» под предводительством таинственного Человека в маске совершаются разбои и нападения. Сыщик Залетный пытается разоблачить мошенников. Часть героев оказываются втянутыми в преступления, среди них местный уголовный авторитет Александр Пройди-Свет, которого, по слухам, убил сам Человек в маске. Горячо его любившая Екатерина Михайловна решает отомстить за смерть друга. Вместе с Сенькой Козырем она разрабатывает план, в результате которого убивает атамана банды «Мертвая голова», в лице которого внезапно узнает Александра Пройди-Света. Жажда быстрого заработка приводит компанию золотопромышленников, пытавшихся разгадать тайну «Золотого ключа», к трагической гибели.