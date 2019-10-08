Строительство «Акрополя» в Сибирских Афинах. Обсуждение в соцсетях

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Томский областной суд решил расшириться. Новое здание решили построить встык с объектом культурного наследия федерального значения, который был построен по проекту известного архитектора Константина Лыгина в начале прошлого века. Пристройку заказали архитектурному бюро «Стиль» под руководством Сергея Худякова.

Фото: Архитектурное бюро «Стиль»

Год назад на заседании градсовета проект был тихо одобрен. Протокол подписан председателем регионального отделения «Союз архитекторов России» и автором проекта Сергеем Худяковым. В марте 2019 года вышло постановление правительства РФ, согласно которому «пристройка» на Кузнечном взвозе попала в план строительства на 2020 год.

«Акрополь» или «Парфенон» (как уже окрестили проект Сергея Худякова) в Сибирских Афинах появится неизбежно, а мы решили спросить горожан и экспертов, что они думают об этом архитектурном решении.

Анатолий Сермягин (Фейсбук): «Не знаю, как томичи относятся к этому проекту, но мне он не нравится. Особенно эти белые плоские колонны, как перевернутая лестница-стремянка, лежащая на боку. Безвкусица!»

Ирина Сесюнина (Фейсбук): «Ой! Посмотрела с нескольких ракурсов этот «проект». Думаю, даже студенты курса третьего ТГАСУ мигом обозначили бы «ляпы» сего проекта. Абсолютная «нестыковка» даже вида оконных проемов правой и срединной части, разной величины и формата. Я уже не говорю про некую «мансарду», а под ней — сплошь зеркальные окна-витрины дешевого китайского стекла (как и на «Биг-Сити»). И как-то, думается, унизительно пытаться соединить памятник архитектуры федерального значения от Лыгина с некими а-ля «колоннами» в непонятно каком «стиле». Навскидку — сделано сие по принципу: «соорудить дешево и сердито». И без оглядки на то, ЧТО уже имеется рядом».

Марта Алексеева (Фейсбук): «Архитектурно интересный проект».

Никита Кирсанов (Фейсбук): «Честно говоря, не особенно понимаю, чем он может понравиться, даже теоретически. Ну, если не считать самоцелью изничтожение последних сохранившихся вокруг Воскресенской горы остатков, ассоциирующихся со старым городом. Хотя это системный процесс, конечно. Ушайку кончили, сейчас кончают Обруб, так что все правильно — на очереди «интересные архитектурные решения» на Кузнечном взвозе и Бакунина».

Ольга Кужеливская (Фейсбук): «В Томске бываю редко. Но, когда приходиться бывать, замечаю, как уходит его самобытность, как вытесняют старину уродские современные строения. Всего за 20 лет умудриться так изуродовать старинный город! Недавно увидела... флагшток на набережной. Сначала не поняла, чего это такое, какую я пропустила победоносную войну Томской области с древним Египтом (как положено захватчикам, томичи водрузили трофейный египетский обелиск, чтоб радоваться победе!) А теперь... Акрополь на очереди! Древняя Эллада кому-то теперь покоя не дает».

Виктор Поджунас (Фейсбук): «Я вот, честно сказать, мнения по этому проекту не составил никакого. Не видно мне там ничего. И не понятно. Одно могу сказать точно, левую сторону Взвоза трогать нельзя. А вот что сделать с правой?»

Роман Петрушин (Фейсбук): «Все бы ничего. Но зачем белые колонны там, где все сделано из красного кирпича. И про снос углового дореволюционного здания ни слова».

Елена Дюкарева (Фейсбук): «Другие старинные города не стесняются своих старинных улиц, просто реставрируют их, а у нас пытаются переделать на новый лад. Дайте монстрам томской архитектурной мысли пустую площадку за городом — пусть там балуются, тешат свое профессиональное самолюбие!»

Екатерина Кирсанова (Фейсбук): «Вспомнился гоголевский Манилов, тоже античное любил».

Вероника Пшеничная (Фейсбук): «Очередной амбициозный распил...»

Сергей Кавтарадзе, историк архитектуры (Москва): «Относительно проекта. Я постарался спокойно об этом подумать. Безусловно, в нем есть ряд положительных сторон, даже очень положительных. Во-первых, в принципе уважительное отношение к истории, начиная с истории Древней Греции и, соответственно, к классической культуре. Во-вторых, это и уважение к градостроительной ситуации в Томске. Авторы сохраняют идею темно-красной кирпичной кладки (по крайней мере, в одном из вариантов), общий абрис застройки холма, включая высотный регламент, в какой-то степени подчеркивают границы квартала. Вообще, легко ведь представить, что некто небрезгливый просто предложит отгрохать на этом участке бетонно-стеклянное чудо с ордером из стальных труб того диаметра, какой предложат на заводе.

К минусам я бы отнес, прежде всего, идею пожертвовать существующим зданием, между прочим, украшенным ордером под треугольным фронтоном. Это памятник, независимо от того, есть у него официальный статус или нет. Второй минус – плотная масса кирпичной стены – существенный фактор образа данного места, предлагается заменить относительно легкой сквозной пилоннадой, что, безусловно, пойдет в ущерб сложившейся монументальности застройки.

Вместе с тем, я бы не стал бескомпромиссно воевать с данным предложением. Автор захвачен идеей соорудить над Томском Акрополь. Вместе с тем, он мог бы пойти на компромисс. В конце концов, афинский Акрополь – это храмовая гора, суд же – Ареопаг – располагался под ней, но ниже, на другом холме. Мне кажется, можно придумать более сложную и, тем самым, более интересную композицию, где угловой объем сохраняется, но с ним же сочетается пристроенная к фасадам пилоннада (возможно, с осознанным отходом от регулярности, вызывающей ассоциации с Кремлевским дворцом съездов). Таким образом, останется в силе идея эффектных видовых площадок».