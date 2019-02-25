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25 февраля,
2019
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Полицейский из Стрежевого пойдет под суд за избиение пятерых мужчин и женщины

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Региональный СК закончил расследование уголовного дела бывшего сотрудника МВД, обвиненного в превышении должностных полномочий и избиении задержанных.


«По версии следствия, обвиняемый в ночь на 7 ноября 2017 года, находясь в помещении МВД города Стрежевой, подверг избиению троих мужчин, доставленных в отдел полиции для привлечения к административной ответственности за совершенное правонарушение. В результате действий обвиняемого одному из потерпевших причинены телесные повреждения, повлекшие за собой вред здоровью средней степени тяжести, двоим потерпевшим причинены телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью», - говорится в сообщении ведомства.


Этот же полицейский в ночь на 14 ноября 2017 года избил женщину и двоих мужчин, которых доставили в отдел за административное правонарушение. Все трое потерпевших получили повреждения, не повлекшие вреда для здоровья.


Сейчас бывший сотрудник органов содержится под домашним арестом. Расследование уголовного дела завершилось, и материалы вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в Стрежевской городской суд.

Полицейский из Стрежевого пойдет под суд за избиение пятерых мужчин и женщины
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