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15 июля,
2019
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Стрежевской полицейский подозревается в получении взяток

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сотрудник полиции из Стрежевого подозревается в получении взяток на общую сумму 640 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального СКР. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.


«По предварительным данным, подозреваемый с марта 2016 года по сентябрь 2018-го получил в Стрежевом от местной жительницы взятку в виде денег на общую сумму 640 тысяч рублей путем перевода их на его банковскую карту», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.


По данным ведомства, деньги мужчина получал «за общее покровительство и бездействие, выразившиеся в непринятии мер по выявлению, пресечению и документированию нарушений в бизнесе женщины».


На основании данных, представленных сотрудниками ФСБ, возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий (бездействие) в отношении взяткодателя, в крупном размере».


Подозреваемый задержан. Следственные действия продолжаются. 


В свою очередь руководство регионального УМВД назначило служебную проверку в отношении данного сотрудника.


«При установлении вины он понесет ответственность в соответствии с законодательством и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — подчеркивается в сообщении УМВД.

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