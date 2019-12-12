Страшнее сигарет: родители пожаловались на продажу снюсов в школах Томска

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Родители пожаловались на случаи продажи либо употребления снюса детьми в школах №№ 3,4, 5, 11, 16, 31, 35, 54, 55, 56 Томска. Они выступают за то, чтобы их продажу запретили на территории Томской области.

Что такое снюсы?

Снюс — измельченный увлажненный сосательный табак. Его выпускают в различных вариациях, с разными вкусами и запахами, а продавцы называют снюс безопасной альтернативой сигаретам. В Россию он пришел из Швеции и стал популярен на фоне законов о запрете курения в общественных местах.

В ряде стран продажа снюса запрещена законом из-за повышенного содержания никотина. Так по данным специалистов, одна порция снюса содержит в пять раз больше опасного вещества, чем одна сигарета.

Насколько они опасны?

Жевательный табак содержит 28 известных канцерогенов, включая никель, радиоактивный элемент полониум-210 и нитроамины. Их концентрация, по некоторым данным, превышает 100 ПДК. Снюс быстро развивает никотиновую зависимость, которая со временем может вызвать различные патологии сердца и гипертонию. Кроме того, в составе снюса очень много вредной для организма поваренной соли. Несмотря на то, что состав жевательного табака, на первый взгляд, очень прост - табак, соль, вода и сода.

Попадая в рот курильщика, снюс вызывает различные язвы слизистой оболочки рта. Последствия этого отражаются на работе органов пищеварения человека. У тех, кто злоупотребляет снюсом, наблюдается быстрое ухудшение состояния зубов и десен, в некоторых случаях курильщик перестает чувствовать вкус пищи и различать его.

Известны случаи, когда чрезмерное увлечение жевательным табаком приводило к удалению нижней челюсти и мышц шеи. Медики не исключают, что снюс может вызывать онкологию.

Что в Томске?

В последнее время родители жалуются, что их детям в школе предлагают купить снюс.

«Дети рассказывают своим родителям, что старшеклассники предлагают ребятам из младших классов попробовать какие-то «жевательные конфеты с никотином», другими словами «снюс» со словами «ничего страшного нет в этом». Кто-то даже продает данное средство в школах младшеклассникам, и это страшно!», — рассказала председатель Родительского комитета Томской области Олеся Кудрявцева.

Уже есть обращения родителей учащихся школ в полицию по фактам принуждения детей к употреблению снюса. Стоит одна упаковка снюса 300 рублей, а в учебных заведениях его распространяют поштучно, попробовать запрещенное вещество можно за 30 рублей. При этом одна «конфета» может содержать до 50−60 миллиграмм никотина, что эквивалентно трем пачкам сигарет.

«Во многих чатах обеспокоенные родители пересылают видео об «убийственных конфетах с никотином», волна которых захлестнула многие регионы и города. Родители всерьез встревожены происходящим и беспокоятся за своих детей. Ситуация требует безотлагательных мер со стороны администраций образовательных учреждений, органов власти, полиции, законодателей. Мы просим поддержать нашу инициативу о запрете продаж снюса на территории Томска и Томской области», — подчеркивает Олеся Кудрявцева.

Депутат городской думы Игорь Морозов также отмечал, что в последнее время поступает много обращений на тему продажи снюса несовершеннолетним. При этом обратиться в правоохранительные органы депутаты не могут, так как вещество не является запрещенным. Морозов в ходе последнего собрания городской думы предложил проверить договоры аренды табачных киосков, особенно рядом со школами и остановками. Также он предложил установить радиус запрета торговли рядом с общеобразовательными учреждениями.

«Основными потребителями являются наши с вами дети, подростки, потому что в рекламе говорится, что это без дыма — накапал на тряпочку, за губу положил. Тот же эффект и абсолютно безвредно. На самом деле это далеко не так. Это вещество вызывает очень быстрое привыкание. Очень вредно для здоровья, поскольку там на порядки выше содержание никотина и прочих вредных веществ», – подчеркнул депутат.

Активисты ОНФ совместно с представителями Родительского комитета уже начали проверять киоски, которые продают снюсы.

«Ситуация слишком серьезная, — отмечает сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко. — Уже зафиксированы случаи тяжелого отравления снюсом школьников в Новосибирске, Барнауле, других городах Сибири. В некоторых регионах России зафиксированы уже смертельные случаи. Обеспокоенные родители бояться распространения этого жевательного табака в стенах школ, колледжей и техникумов. Кроме того, мы видим, что данное средство активно рекламируется и распространяется уже не только на улицах, но и в образовательных учреждениях, через популярные среди подростков и школьников сообщества в социальных сетях. Идет активная и неприкрытая реклама продажи этого вещества в Интернете. Власть и правоохранительные органы должны поставить всему этому жесткий заслон».

Родительский комитет Томской области разработал для родителей алгоритм действий при выявлении случаев потребления/продажи снюса:

1. Не молчать. 2. Обратиться письменно с заявлением к директору образовательного учреждения. 3. Обратиться с заявлением к инспектору по делам несовершеннолетних, закрепленного за образовательной организацией. Если родители не знают своего инспектора ОДН, нужно подать заявление через интернет-приемную 70.мвд.рф на имя начальника ОДН ОМВД России по своему району.

В настоящее время активисты ОНФ и Родительского комитета собирают от родителей информацию об образовательных учреждениях, где были выявлены случаи употребления либо продаж снюса, а также о возможных местах продаж данных или подобных смесей.

Добавим, что с инициативой запретить продажу снюсов выступила депутат Госдумы от Томской области Вера Ганзя. После этого ей стали поступать угрозы.