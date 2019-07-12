Стоимость аренды жилья в Томске подорожала на 3-11%

Специалисты федерального портала «Мир квартир» провели мониторинг и выяснили, что аренда квартир в Томске за последние шесть месяцев подорожала на 3-11%. В целом, аналогичная тенденция отмечается и в других городах России.





Авторы исследования отметили увеличение стоимости аренды жилья за полгода в 55 из 69 городов с населением более 300 тысяч человек. Например, в Ростове-на-Дону аренда однокомнатных квартир стала дороже сразу на 24%, В Севастополе «однушки» и «двушки» выросли в арендной стоимости на 18 %, в Краснодаре однокомнатные — на 17 %, а двух- и трехкомнатные — на 15 %.





В Томске, по данным портала, аренда однокомнатной квартиры стоит 11 365 рублей в месяц. С ценой стоимость полугодовой аренды выросла на 4,4%. Аренда двухкомнатных квартир подорожала на 3,1 % — до 15 847 рублей, а трехкомнатных — на 11,1 % (до 20 133 рублей).





«В Москве средняя «однушка», прибавив за полгода 6 %, стоит теперь 41 тысячу рублей, «двушка» — 51 тысячу (9 %), «трешка» — 61 тысячу (4 %). В Московской области это 20,5 тысячи рублей (+11 %), 27,5 тысячи (9 %) и 38,5 тысячи (8 %). В Питере — 26 тысяч рублей (9 %), 36 тысяч (5 %) и 49 тысяч (3 %)», — приводит информацию портал.





Снизилась стоимость аренды в 13 российских городах, больше всего подешевела аренда в Ульяновске: «однушки» и «трешки» — на 9 %, «двушки» — на 7 %. В Чите стоимость аренды квартир упала на 12 % , 10 % и 2 %.





«В ожидании снижения ипотечной ставки, а также из-за роста цен спрос на покупку квартир слабеет. Люди вместо стратегии «покупать» выбирают опцию «арендовать». Особенно быстро дорожают всегда востребованные съемные «однушки». Если процент по ипотеке начнет снижаться, возможно, и рост арендных ставок замедлится. Но поскольку бума на покупку жилья в этом году уже не ожидается, то подешевения на рынке аренды мы не ждем тоже», — прокомментировал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.