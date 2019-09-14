Сто картин в одной квартире. 2-я индустриальная биеннале в Томске

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В Томске открылась 2-я индустриальная биеннале в квартире Николая Исаева и Лукии Муриной на Ивана Черных. Любители индустриальных пейзажей прислали свои работы практически со всей России, но большую часть экспозиции Николая и Лукии составляют, конечно, картины томских авторов. Вы не поверите, но на стенах двухкомнатной квартиры поместилось более сотни полотен! Впрочем, под выставочные помещения были использованы не только комнаты. Видео-арт можно было посмотреть, сидя на краешке ванной.

Фото: Лев Мучник

Эта выставка в нашей квартире была придумана в 2017 году как игра в биеннале — от невозможности посетить настоящую Уральскую биеннале. А теперь в 2019 году наша выставка стала частью Уральского проекта. И вот мы уже говорим не просто о квартирной выставке в Томске, а о культурном мостике, связывающем два города и две индустриальные биеннале, — рассказывают Николай и Лукия.

Часть картин на выставке из личной коллекции Николая и Лукии, картины советских художников в основном из коллекций салона "АртКласс" Галины Шароглазовой и семьи Литвиновых. Есть работы, которые художники отправили в Томск на квартирную биеннале и затем картины вернутся обратно авторам. Так, например, работа киевской художницы Анны Ольшевской «Признаки станции» пришла в Томск по почте и обратно вернется так же.

Тема нашей выставки – бессмертие, - рассказывает во время экскурсии Николай Исаев. – Поскольку бессмертие заявлено в качестве основной темы Уральской индустриальной биеннале. – Но у нас свой подход, - включается в разговор Лукия Мурина. – Заводы, промышленность становятся бессмертными, когда их увековечивает художник. Они как бы застывают во времени. Мы делаем их бессмертными.

Фото: Лев Мучник

Несколько нефтяных вышек из Ханты-Мансийского округа оказались в квартире томских художников благодаря их участию в международном арт-пленэре. Оказалось, что иногда работа над индустриальными пейзажами сопряжена с опасностью. Во время работы над вышками «Салым Петролиума» ребят чуть не арестовала служба безопасности компании. Желание запечатлеть на бумаге нефтевышки у художников возникло спонтанно, во время поездки на природу, и оказалось, что без предварительного согласования писать картины даже из-за колючей проволоки может грозить реальным арестом. Слава Богу, что охранники оказались людьми вменяемыми и до задержаний дело не дошло. Более того, за короткое время ребята успели сделать эскизы, на основе которых были написаны картины, украсившие выставку Лукии и Николая.

Фото: Ксения Белкина

«Мне кажется, что формат квартирной выставки очень смелый и современный, —говорит художница Елена Бабошко. — Ребята не стремятся быть в пространстве формального музея, а формируют свое пространство. То есть это постмодернистский подход, когда собственно формируется некое событие. Мне это нравится. Плюс свобода доступа. Художникам не нужно официально подавать заявку на выставку, проходить какой-то конкурсный отбор. Здесь дружеская атмосфера и все просто».

Фото: Лев Мучник

Фото: Лев Мучник

Фото: Лев Мучник

Аксинья Сарычева, художница, чьи работы участвуют в квартирной биеннале Лукии и Николая уже второй раз, отмечает, что плюс домашних выставок в том, что «не нужно заморачиваться с поиском помещений». Кроме того, ей нравится дружеская атмосфера. «Здесь можно поговорить с художниками, организаторами, гостями в более интимной обстановке. Это очень важно, потому что нам всем не хватает личного, более тесного общения. Телефонные звонки, общение в соцсетях все равно не заменяют встреч, походов в гости, говорит Аксинья.