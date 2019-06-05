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05 июня,
2019
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Стерлядь в Оби генетически более разнообразна, чем в Енисее

ТВ2
ТВ2
24 минуты назад

Ученые Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН вместе с коллегами из Томска, Красноярска, Санкт-Петербурга и Ульяновска выяснили, что генетическая популяция стерляди в Обь-Иртышском бассейне разнообразнее, чем в Енисейском. Об этом сообщает «Наука в Сибири». Подробности этого исследования опубликованы в журнале Mitochondrial DNA Part A.

Стерлядь в Оби генетически более разнообразна, чем в Енисее
Фото: www.sbras.info

Специалисты изучили более 300 образцов рыбы этого вида, которых выловили в бассейнах Оби и Енисея,  и были предоставлены работниками «Госрыбцентра».


Исследование показало, что в Оби можно найти больше генетических вариантов стерляди. Учёные связывают это с тем, что из-за раннего оледенения сток воды на север был затруднён. По этой причине енисейская популяция стерляди была изолирована долгое время. Кандидат биологических наук Владимир Трифонов отметил, что сейчас обмен популяциями между обской и енисейской рыбой также не происходит.


Как отмечают специалисты, изучать осетровых рыб, в частности стерлядь, необходимо для того, чтобы найти способ восстанавливать эти виды после нападений браконьеров. 


В дальнейшем учёные хотят изучить генетическое разнообразие всего ареала стерляди от Дуная до Сибири.

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