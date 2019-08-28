Стена дома обрушилась в Новосибирске: под завалами есть люди

Стена дома обрушилась в Новосибирске. Под завалами могут находиться 12 человек. Есть пострадавшие, сообщает «Тайга. Инфо».

Происшествие случилось во время реконструкции дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Информация уточняется, добавили в ведомстве.





«Под завалами остались люди, приехало три машины скорой и МЧС», — рассказал один из очевидцев. Сообщается о двух людях, которые могут находится под обломками.





По данным источника ТАСС, под завалами могут находиться до 12 рабочих: «По оперативным данным, на месте работали 12 человек. Информация о том, попали они под завал или нет, уточняется».





Издание отмечает, что в здании на Ударной, 1/1а находится лечебно-диагностический центр «ЦИТО». В Ленинском районе Новосибирска зарегистрировано действующее ООО «Цито+», занимающееся врачебной практикой.





СКР сообщает о гибели двух человек после обрушения стены на стройке в Новосибирске.

Строительные конструкции обрушились на площади почти в 400 кв. м. Ветхое здание должны были снести, чтобы построить на его месте оздоровительный центр, сообщает Интерфакс.