Стена дома обрушилась в Новосибирске: под завалами есть люди
Стена дома обрушилась в Новосибирске. Под завалами могут находиться 12 человек. Есть пострадавшие, сообщает «Тайга. Инфо».
Стена одноэтажного здания на улице Ударная, 1/1а рухнула 28 августа.
Происшествие случилось во время реконструкции дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Информация уточняется, добавили в ведомстве.
«Под завалами остались люди, приехало три машины скорой и МЧС», — рассказал один из очевидцев. Сообщается о двух людях, которые могут находится под обломками.
По данным источника ТАСС, под завалами могут находиться до 12 рабочих: «По оперативным данным, на месте работали 12 человек. Информация о том, попали они под завал или нет, уточняется».
Издание отмечает, что в здании на Ударной, 1/1а находится лечебно-диагностический центр «ЦИТО». В Ленинском районе Новосибирска зарегистрировано действующее ООО «Цито+», занимающееся врачебной практикой.
СКР сообщает о гибели двух человек после обрушения стены на стройке в Новосибирске.
Строительные конструкции обрушились на площади почти в 400 кв. м. Ветхое здание должны были снести, чтобы построить на его месте оздоровительный центр, сообщает Интерфакс.
UPD 14.24 Прокуратура Новосибирска начала проверку в связи с обрушением стены здания.
«И.о. прокурора Ленинского района г. Новосибирска организовал проверку соблюдения требований безопасности при строительстве и реконструкции здания (насосной станции) по ул. Ударная в Ленинском районе г. Новосибирска», — говорится в сообщении прокуратуры.
Предварительно установлено, что подрядная организация (бригада) осуществляла строительные работы по реконструкции здания насосной станции. В результате обрушения стены под завалами оказались строители. В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям заказчиков, подрядчиков, осуществляющих работы, и должностным лицам органов строительного надзора (контроля). При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
PD 14.24. Интерфакс сообщает, что здание, в котором обрушились перекрытия, находится на реконструкции и принадлежит региональному филиалу «Сибирской генерирующей компании». Оно было построено в 1970-х годах.
В пресс-службе новосибирского филиала СГК агентству подтвердили, что здание принадлежит компании.
«В работах на объекте принимали участие как сотрудники СГК, так и подрядной организации», - сказал представитель пресс-службы. Отметим, что компанию связывают с арестованным экс-министром по делам открытого правительства РФ Михаилом Абызовым.
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