Старинный пистолет Маузера изъяли полицейские у жителя Томской области

Старинный пистолет Маузера нашли полицейские у жителя Каргасокского района Томской области, сообщает пресс-служба регионального МВД. На мужчину завели уголовное дело.
Подозреваемый незаконно хранил у себя по месту проживания огнестрельное короткоствольное нарезное оружие, а именно: пистолет иностранного производства, калибра 7,63 мм, — говорится в сообщении. — Также по месту жительства были обнаружены и изъяты боеприпасы: 32 патрона калибра 9 мм, 34 патрона калибра 7,62 мм, относящиеся к боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия соответствующих калибров.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Владельцу пистолета грозит до четырех лет лишения свободы.
Судя по фотографии, размещенной на сайте управления МВД по Томской области, у мужчины изъяли самозарядный пистолет Mauser C96. Такую модель пистолетов разработали в Германии в 1896 году.