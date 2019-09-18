Старинный пистолет Маузера изъяли полицейские у жителя Томской области

Подозреваемый незаконно хранил у себя по месту проживания огнестрельное короткоствольное нарезное оружие, а именно: пистолет иностранного производства, калибра 7,63 мм, — говорится в сообщении. — Также по месту жительства были обнаружены и изъяты боеприпасы: 32 патрона калибра 9 мм, 34 патрона калибра 7,62 мм, относящиеся к боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия соответствующих калибров.