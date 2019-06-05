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05 июня,
2019
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Станцию водоочистки построят в деревне Лоскутово

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Станцию водоочистки построят за 43,4 млн рублей в деревне Лоскутово. Ранее жители неоднократно жаловались на качество воды в поселке.


Строительством будет заниматься компания «СМП-95». Объект включает в себя строительство водоочистной станции, резервуара чистой воды и КНС. По контракту все работы должны быть завершены до 30 ноября 2019 года.


«Мы планомерно работаем в этом направлении. В этом году выделили 62 млн рублей на строительство станции водоподготовки в деревне Лоскутово. Ранее построили там газовую котельную. А сейчас повысим качество водоснабжения», – подчеркнул мэр Иван Кляйн.


Ранее жители Лоскутово жалуются на качество воды уже несколько лет. В 2012 году в Лоскутове начали строить станцию обезжелезивания, но закончить работы у мэрии и частного инвестора не получилось. Позднее к этому вопросу неоднократно возвращались. Была разработана инвестпрограмма, которая и включала строительство станции и новых водоводов. Мэр Томска, выступая с ежегодным отчетом, отметил, что строительство станции начнется при софинансировании региона и федерации.

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