Стало известно, кто станет временным ректором ТПУ

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Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков назначил временно исполняющего обязанности ректора Томского политехнического университета. Эту должность на срок не более года займет бывший проректор по образовательной деятельности ТГУ Виктор Демин.

Также сегодня был представлен новый первый проректор ТПУ. Им стал Андрей Яковлев, ранее занимавший должность директора программ технологического развития ООО «Газпромнефть НТЦ».

«С завтрашнего дня у ТПУ новый руководитель. Виктора Валентиновича Демина вы все хорошо знаете, — обратился к членам Ученого совета ТПУ губернатор Сергей Жвачкин. — Мы говорили о будущем Томского политехнического университета с заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой, министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым, помощником президента РФ Андреем Фурсенко. Все сходятся во мнении, что у нашего Томского политехнического университета огромный потенциал. И, конечно, на капитанском мостике должен стоять профессионал. Томский политехнический университет — гордость науки России. Он был, есть и будет Томским политехническим университетом. Мы все им гордимся, и я лично горжусь, что его окончила моя дочь. Я обещаю поддержку университету со стороны администрации Томской области, со стороны Наблюдательного совета».

К служебным обязанностям Виктор Демин приступит с 6 ноября.

«Я хочу сразу сказать всем коллегам, что четко понимаю степень своей ответственности. Уверен, что мы не один раз еще обсудим нашу дальнейшую стратегию. Мы все вопросы будем обсуждать совместно, и у нас все получится», — обратился к собравшимся Виктор Демин.

Виктор Демин закончил радиофизический факультет ТГУ в декабре 1980 года по специальности «Оптические и оптико-электронные системы».

В 1988 году получил степень кандидата физико-математических наук. В 1992 году – ученую степень доцента.

В 2001 году избран деканом радиофизического факультета ТГУ. 1 февраля 2014 года Виктор Демин назначен проректором по учебной работе Национального исследовательского Томского государственного университета.

За время работы Виктора Демина в качестве декана на радиофизическом факультете проведена большая работа по разработке, лицензированию, аккредитации образовательных программ, в том числе трех направлений бакалавриата, 14 магистерских программ, трех специальностей.

Список публикаций Виктора Демина насчитывает более 180 работ, среди которых два учебных пособия, около 80 статей в российских и зарубежных журналах. Является членом Оптического общества Америки с 1997 г. (Senior Member), членом общества «Институт инженеров по электротехнике и электронике» (IEEE) с 2011 года.