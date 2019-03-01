Стало известно, кто станет новым ректором ТПУ

Защитил кандидатскую диссертацию «Новые окисляющие реагенты на основе диметилсульфоксида в синтезе ароматических 1,2-дикетонов и бис-1,2-дикетонов». В ученой степени кандидата химических наук утвержден в 1991 году. Ученое звание профессора присвоено в 2001 году.

Юсубов Мехман Сулейман оглы – доктор химических наук, профессор, в 1985 году окончил химико-технологический факультет Томского политехнического института (ТПУ) по специальности «Химическая технология биологически активные соединения».

Мехман Юсубов является родным братом председателя облизбиркова Эльмана Юсубова. На томских форумах о Мехмане Сулемановиче отзываются неплохо. Ему 57 лет, у него две дочери Лейла и Эльмира.

Ранее замгубернатора Людмила Огородова рассказывала, что на пост ректора претендуют около 20 человек.





Петр Чубик занимал пост ТПУ ректора с 2008 года. В 2013 году был избран на эту должность второй раз, в декабре прошлого года не стал выставлять свою кандидатуру на новый срок. Ученый совет вуза хотел обратился в Минобрнауки, чтобы Петра Чубика назначили президентом университета.





В 2017 году под руководством Петра Чубика в ТПУ прошла обширная реформа — вместо институтов в Томском политехническом университете появились школы, вместо кафедр будут отделения, бакалавриат разделится на два уровня, магистратура на два типа.



В ближайшие пять лет вуз планирует отремонтировать общежития, продолжить строительство Научного парка, увеличить число ученых и преподавателей со степенями и повысить качество приема на первый курс и магистратуру.







Подробнее с планами вуза можно ознакомиться здесь.