Добрые новости
22 декабря,
2019
Новости

Стало известно, когда томичам выплатят январские пенсии

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Пенсионный фонд назвал сроки выплат пенсий в январе 2020 года. 


Начиная с 25 декабря отделения ПФР начнут перечисление средств «Почте России», с 27 декабря — в кредитные организации, включая Сбербанк. Но самим пенсионерам деньги придут чуть позже. Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств за январь 2020 года начнется с 30 декабря. Пенсионеры, получающие выплаты через «Почту России», получат деньги, начиная с 3 января 2020 года.


Сообщается, что пенсии для неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 января на 6,6 %. Повышение произойдет в среднем на одну тысячу рублей в месяц. Ранее в Пенсионном фонде рассказали, как именно будет индексироваться страховая пенсия в ближайшие пять лет. По прогнозу размер индексации будет превышать величину инфляции.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.