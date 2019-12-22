Стало известно, когда томичам выплатят январские пенсии

Пенсионный фонд назвал сроки выплат пенсий в январе 2020 года.





Начиная с 25 декабря отделения ПФР начнут перечисление средств «Почте России», с 27 декабря — в кредитные организации, включая Сбербанк. Но самим пенсионерам деньги придут чуть позже. Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств за январь 2020 года начнется с 30 декабря. Пенсионеры, получающие выплаты через «Почту России», получат деньги, начиная с 3 января 2020 года.





Сообщается, что пенсии для неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 января на 6,6 %. Повышение произойдет в среднем на одну тысячу рублей в месяц. Ранее в Пенсионном фонде рассказали, как именно будет индексироваться страховая пенсия в ближайшие пять лет. По прогнозу размер индексации будет превышать величину инфляции.