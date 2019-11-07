Стало известно, какие фильмы покажут на фестивале кино стран ЕС в Томске

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Третий год подряд Представительство Евросоюза в России, посольства и культурные центры стран ЕС при поддержке администрации Томской области проведут фестиваль европейского кино в Томске.

С 22 ноября по 4 декабря 2019 года фестиваль представит 15 фильмов из 15 европейских стран, среди которых номинанты на премию «Оскар», победители международных кинофестивалей и обладатели престижных наград.

«Быть Астрид Линдгрен» (Швеция / Дания, 2018) — байопик про известную шведскую писательницу. Приз за лучший фильм на иностранном языке на Международном кинофестивале в Чикаго, США (2018).

«Я — миллиардер» (Италия, 2018) — комедийная драма о том, как жизнь преподнесла одному очень богатому человеку ценный урок. Номинация на главную итальянскую кинопремию «Серебряная лента» в категории «Лучший фильм года» (2018).

«Иван» (Словения, 2017) — мелодрама словенского режиссера Янеза Бургера — размышление о том, что в сложной жизненной ситуации человек может принять неправильные решения. Лонг-лист премии «Оскар» (2019) в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Дружок» (Нидерланды, 2018) —фильм Хедди Хонигманн, который проникнут любовью к нашим хвостатым «сокровищам».

Comic Sans (Хорватия, 2018) — авторское высказывание на тему отцов и детей, взаимоотношений и расставаний с любимыми, эгоизма и снобизма. Золотая награда Remi на Международном фестивале независимого кино в Хьюстоне, США (2019).

«Кислотный лес» (Литва, 2018). «Мы снимали так, чтобы посмотреть на людей и послушать их с точки зрения птиц», — рассказывают авторы фильма. То, что на первый взгляд кажется забавным фильмом о природе, оборачивается беспристрастным отображением современного мира.

Далее список фильмов, которые также можно будет увидеть в РК «Fакел». «Отец ночь» (Латвия, 2018) — первый в истории Латвии фильм о Холокосте, в основу легла реальная история «латвийского Шиндлера»; «Рождество Эйи на Хуторе призрачной совы» (Эстония, 2018) — рождественская сказка для семейного просмотра; «Террористка» (Чехия, 2019) — черная комедия о том, что порой, когда все другие средства испробованы, добро должно быть с кулаками (или с дробовиком); «На следующей выходим» (Румыния, 2018) — кинодрама как завет всем людям: общение помогает преодолевать проблемы и предрассудки; «Фотография с Юки» (Болгария, 2019) — размышление о принятии ответственности за собственные действия, о природе прощения, смирения; «Странствие» (Португалия, 2017) — эпическое полотно переносит зрителей в эпоху Великих географических открытий; «Блестяще!» (Франция, 2017) — стильная французская комедия о мучительном поиске стабильной основы для взаимодействия и взаимопонимания двух различных миров; «Гундерманн» (Германия, 2018) — нежная, трогательная, а порой ироничная рефлексия о стране, которой уже нет, через призму жизни одного человека;

«Зимние братья» (Дания, 2017) — режиссер Хлинюр Палмасон исследует вечные темы братской любви, изоляции и безумия.