Стали известны подробности о компании, чья дамба прорвалась под Красноярском

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Зотолотодобывающая артель в Курагинском районе Красноярского края, где накануне прорвало дамбу, принадлежит холдингу «Сибзолото». Об этом рассказал губернатор региона Александр Усс, прибывший на место происшествия. По данным МЧС, погибли 15 человек, еще 16 человек пострадали. Пропавшими без вести числятся шесть человек: один из Красноярского края, по остальным пяти сведений пока нет.

Фото: МЧС по Красноярскому Краю

По информации системы Rusprofile, компания «Сибзолото» зарегистрирована 15 мая 2019 года. Ей руководит Алексей Гурьянов. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями организации являются четыре российских компании (ООО: «Артель старателей Ангара — Север», «Артель старателей Июсская», «Артель старателей Хакасия», «Сисим») и физлицо Алексей Гурьянов. Уставный капитал компании равен 1 млн рублей.



Фото: МЧС по Красноярскому краю

Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. В офис компании «Сибзолото» пришли следователи. Бухгалтерская и техническая документация изымается в офисе организации, сообщает СК РФ по Красноярскому краю.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц) в Красноярске проводятся обыски в офисе организации, осуществляющей производственные работы по добыче золота. В настоящее время изымается бухгалтерская и техническая документация, личные дела работников», — говорится в СК по Красноярскому краю.



Фото: МЧС по Красноярскому краю

Напомним, в субботу около 6 утра в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.



Фото: МЧС по Красноярскому краю

Как сообщают в правительстве Красноярского края, у семерых пострадавших от прорыва дамбы родственники проживают в Красноярском крае, у двоих — в Хакасии, у одного — в Кемеровской области и еще у одного — в Вологодской области. Тела погибших направлены в Красноярск для проведения судмедэкспертизы.

Собственник компании Алексей Гурьянов, которой принадлежит разрушенное сооружение и технологический поселок, готов обеспечить доставку тел, организацию похорон и выплаты пострадавшим и семьям погибших.

