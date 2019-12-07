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07 декабря,
2019
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Новости

Стал известен бюджет «Большого университета» в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Названы основные параметры «Большого университета», который планируют создать в Томске к 2020 году. Общий бюджет проекта составит 500 миллионов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ректора Томского государственного университета (ТГУ) Эдуарда Галажинского. 

Стал известен бюджет «Большого университета» в Томске
Фото: обладминистрация

Запланированное количество студентов — около 60 тысяч, 20 % из них — иностранные. 


«60 тысяч студентов, 20 % иностранных, общий бюджет - $500 млн. Это выход в другой масштаб. Важная задача — утроение бюджета. Причем 35 % средств должно быть от индустрии, 35 % от науки и грантов», — сказал ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Стал известен бюджет «Большого университета» в Томске
Фото: обладминистрация

Органом управления «Большого университета» станет совет директоров. В состав «Большого университета» войдут все вузы и научно-исследовательские институты региона с сохранением автономии и юридической самостоятельности. Это необходимо для победы в конкурсе на создание научно-образовательного центра мирового уровня. По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, реализация этого проекта увеличит ВВП страны на 1 %. 

Стал известен бюджет «Большого университета» в Томске
Фото: обладминистрация

Со 2 по 6 декабря в Томске прошла первая стратегическая межвузовская сессия, в которой приняли участие ректоры всех университетов, проректоры и руководители научных групп. В 2020 году данная концепция также будет дорабатываться. О том, что предлагается изменить в рамках проекта и что будет с вузами дальше — в материале ТВ2

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