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14 февраля,
2019
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Стадион «Труд» очищают от снега и готовят к весеннему матчу ФНЛ

ТВ2
ТВ2
17 часов назад

Первый домашний матч «Томи» состоится 10 марта. В клубе началась подготовка – расчистка трибун от снега, заработал подогрев поля, специалисты укрыли газон пленкой.


«Работа у нас идет полным ходом. Очищены три из пяти секторов Западной трибуны. Еще по снегу, пока он не стаял над полем, внесли удобрения для травы, и газон все это впитал. Сейчас укрыли очистившееся поле пленкой, и через недельку будем поднимать поочередно по одной полосе и подсеивать траву. Чтобы она побыстрее взошла – добавили температуру подогрева, и теперь задача наших агрономов – следить, чтобы не было перегрева, постоянно промерять температуру у корней и у поверхности поля», – цитирует сайт клуба замгендиректора Виталия Соловьева.


Клубу предстоит заменить сиденья на трибунах, футбольные сетки, скамейки запасных. Параллельно идет подготовка стадиона «Темп».


«Решаем вопросы по подготовке техники, чтобы расчистить и вывезти снег, по включению подогрева. Ведь команда приедет в Томск в конце февраля и будет здесь несколько дней готовиться к выездному матчу с «Армавиром» (3 марта). Помимо манежа, тренерский штаб планировал использовать для занятий и искусственный газон «Темпа». Поэтому делаем все, чтобы в распоряжении у «Томи» было два подготовленных стадиона», – поделился Виталий Соловьев. 


Добавим, первый домашний матч томская команда сыграет с «Краснодаром-2». 


Стадион «Труд» очищают от снега и готовят к весеннему матчу ФНЛ
Фото: Пресс-служба ФК Томь
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