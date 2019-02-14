Стадион «Труд» очищают от снега и готовят к весеннему матчу ФНЛ

Первый домашний матч «Томи» состоится 10 марта. В клубе началась подготовка – расчистка трибун от снега, заработал подогрев поля, специалисты укрыли газон пленкой.





«Работа у нас идет полным ходом. Очищены три из пяти секторов Западной трибуны. Еще по снегу, пока он не стаял над полем, внесли удобрения для травы, и газон все это впитал. Сейчас укрыли очистившееся поле пленкой, и через недельку будем поднимать поочередно по одной полосе и подсеивать траву. Чтобы она побыстрее взошла – добавили температуру подогрева, и теперь задача наших агрономов – следить, чтобы не было перегрева, постоянно промерять температуру у корней и у поверхности поля», – цитирует сайт клуба замгендиректора Виталия Соловьева.





Клубу предстоит заменить сиденья на трибунах, футбольные сетки, скамейки запасных. Параллельно идет подготовка стадиона «Темп».





«Решаем вопросы по подготовке техники, чтобы расчистить и вывезти снег, по включению подогрева. Ведь команда приедет в Томск в конце февраля и будет здесь несколько дней готовиться к выездному матчу с «Армавиром» (3 марта). Помимо манежа, тренерский штаб планировал использовать для занятий и искусственный газон «Темпа». Поэтому делаем все, чтобы в распоряжении у «Томи» было два подготовленных стадиона», – поделился Виталий Соловьев.





Добавим, первый домашний матч томская команда сыграет с «Краснодаром-2».



