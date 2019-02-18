Сроки отключения горячей воды в России хотят сократить до трех дней

Сроки планового отключения горячей воды в России могут сократиться, пишут РИА «Новости » со ссылкой на замглавы Минстроя Андрея Чибиса.

«Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды», — заявил Чибис в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.





Замглавы Минстроя отметил, что в сокращении сроков заинтересованы сами коммунальные компании, которые не получают плату и выручку за две недели отключения горячего водоснабжения.





«Да и людям некомфортно», — добавил Чибис.





Напомним, в 2015 году мэр Томска Иван Кляйн выступил с инициативой увеличить штрафы для ресурсоснабжающих организаций за срыв сроков подачи горячей воды. Предполагалось, что штрафы для должностных лиц вырастут с 1 тыс. рублей до 25 тыс. рублей, для юридических — с 5 тыс. до 250 тыс. Городские депутаты одобрили инициативу мэрии, после чего все документы были переданы в областную думу, где инициативу рассмотрели только к концу 2017 года.







В настоящее время штраф за срыв сроков подачи горячей воды составляет до тысячи рублей для должностных лиц и до пяти тысяч — для юрлиц.

