Средний возраст томских призывников увеличился до 20 лет и старше

Больше половины призывников в Томской области попадают на срочную службу в армии в возрасте 20 лет и старше. Средний возраст призывников увеличился из-за изменений в законе о воинской обязанности и военной службе, рассказал журналистам глава отдела подготовки и призыва граждан на военную службу областного военного комиссариата Александр Змитрович.

В 2017 году у молодых людей появилось право получить отсрочку при поступлении не только в высшие, но и в средние образовательные учреждения, — пояснил Змитрович. — В предыдущие годы большинство призывников шли на службу по окончании 11 классов, то есть в возрасте 17-18 лет. Теперь же они идут в средние образовательные учреждения и пользуются правом на отсрочку.

Александр Змитрович добавил, что с 2019 года россияне могут отказаться от предоставленной на время обучения отсрочки, отслужить в армии, а после продолжить учебу.





По данным регионального военкомата, за месяцы весеннего призыва 2019 года на военную службу призвали более 700 жителей Томской области. Более 1300 человек по разным причинам от службы освободили, а еще 2100 жителей получили отсрочку по учебе.