Средний размер пенсии в Томской области составляет 15 400 рублей

В Росстате рассказали, в каких регионах страны проживают самые богатые и бедные пенсионеры. По данным статистиков, среднестатистическая пенсия в целом по России по итогам первого полугодия составляет 14,1 тысяч рублей. В Томской области средний размер пенсии равен 15 400 рублей. Это самый большой результат в Сибири.

Самыми «богатыми» в РФ оказались пенсионеры Чукотки, Ненецкого автономного округа, Магадана и Камчатки. Так на Чукотке средний размер пенсии — 24 тыс. 318 рублей, в Ненецком АО — 21 тыс. 605, на Магадане — 21 тыс. 553, на Камчатке — 21 тыс. 243 рублей.





Самыми бедными оказались пенсионеры Дагестана — здесь средний размер пенсии составляет 10 тыс. 922 рубля.





По информации статистиков, средний размер пенсии в Сибири не очень отличается от федерального значения. Меньше всего в Сибири пенсия у жителей республики Алтай — 12489 рублей. У жителей Красноярского края пенсия — 15137 рублей, Новосибирской области — 13894 рублей, Кемеровской — 14143 рублей.





По данным томского отделения ПФР, средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в Томской области по состоянию на 1 января 2019 года составляет 15 304,83 рубля. Средний размер социальной пенсии в регионе (их получает 28235 человек) составляет 10214,78 рубля.





С 1 августа в Томской области повысились пенсии работающим пенсионерам (индексация выплат для этой категории россиян не проводится с 2016 года). Сумма в каждом случае была назначена индивидуально и зависила от взносов с зарплаты за прошлый год и срока выхода на пенсию.



По данным Пенсионного фонда, работать продолжает каждый пятый пенсионер. По данным на 2018 год, в Томской области продолжали работать свыше 60 тысяч пенсионеров.