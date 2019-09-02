Средний размер ипотечного кредита в Томской области составил 2 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в Томской области за год составил около двух миллионов рублей. В среднем на тысячу жителей региона ипотеку оформляют 19 человек. Это практически совпадает со средними показателями по стране — 18 человек из тысячи, говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

Наиболее популярной ипотека оказалась в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь около 32 человек из тысячи берут за год ипотечный кредит. Это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране. По словам экспертов, это связано с тем, что округ является одним из самых экономически развитых регионов.







«На втором и третьем местах расположились два других региона «тюменской матрешки»: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Тюменская область, где ипотечный кредит в среднем берут 29 человек. Лидерство этих регионов определяется экономическими и демографическими факторами. Остальные регионы даже в верхней части таблицы идут уже с ощутимым отставанием», – добавляют эксперты.





Особенно слабо ипотека развита в Республике Ингушетия и Чеченской Республике, которые заняли последние строчки рейтинга. Эксперты предполагают, что это связано со слабым желанием населения брать ипотеку (в частности, из-за значительной доли частного сектора), а также с опасениями банков по поводу повышенных кредитных рисков в этих регионах.





Томская область в рейтинге по популярности ипотечного кредита заняла 38 место.





В 2017 году, чтобы сделать ипотеку доступнее, по инициативе Сергея Жвачкина стартовал проект «Губернаторская ипотека». Программа состоит из двух видов социальной поддержки.





Первый вид заключается в том, что нужно частично оплатить первоначальный взнос по кредиту в размере 10 % от расчетной стоимости жилого объекта. Второй – в том, что участники на протяжении трех лет будут получать субсидию в размере 4 % от ставки ипотечного кредита: 2 % будет компенсировать областной бюджет, 1 % — местный бюджет, на территории которого приобретено жилье, и 1 % — застройщик.





Участвовать в проекте можно, приобретя ипотеку у любого застройщика, но ставка, указанная в договоре на нее, не должна превышать 11 % годовых.





В 2018 году только шесть человек воспользовались этой программой. По данным администрации города, в августе 2019 года три семьи улучшили свои жилищные условия.





Документы на участие можно подать в управление молодежной политики администрации Томска (ул. Белозерская, 24, каб. 301). Информация об условиях участия и перечень документов размещены на сайте в разделе «Жилищные программы».