Спустя восемь лет завершилось банкротство строительной компании «СУ-13»

Арбитражный суд Томской области завершил конкурсное производство в «СУ-13» (Томск), введенное еще в 2011 году, следует из материалов картотеки арбитражных дел.





По данным на конец 2018 года, общая сумма требований кредиторов всех очередей составляла 2,031 млрд рублей. Из них 250 млн рублей — текущие платежи, 979 млн рублей — основной долг. Деньги дольщиков составляли свыше полмиллиарда — 573 млн рублей.





В итоге требования кредиторов удалось погасить лишь частично. Требования кредиторов первой очереди погашены полностью; второй очереди — на 55 %, выплачена часть текущей заработной платы (73,9 млн рублей) и часть НДФЛ (24,7 млн рублей). Залоговые кредиторы получили выплаты, но также частично: требования первой очереди удовлетворены в полном объеме, второй очереди — на 88,94 %, четвертой очереди — на 55,48 %.





Арбитражный суд Томской области ввел процедуру наблюдения в «СУ-13» в сентябре 2010 года. В декабре 2011 года было введено конкурсное производство.





Бывший директор стройфирмы «СУ-13» Владимир Замощин был фигурантом нескольких уголовных дел. В 2014 году ему предъявили обвинение в обмане дольщиков, невыплате зарплаты, налогов, незаконном получении кредитов, неправомерных действиях при банкротстве. В апреле 2015 года суд признал его виновным по всем эпизодам, но по трем из них применил сроки давности. Замощин получил три года условно, подал апелляцию и был амнистирован.





В августе 2017-го в суд ушло уголовное дело, связанное со строительством дома на Киевской, 92.





По версии следствия, Владимир Замощин, действуя из корыстных побуждений, с 11 мая по 27 октября 2004 года под предлогом строительства жилого дома по улице Киевской, 92 путем обмана совершил хищение денежных средств потерпевших на общую сумму 1 680 850 рублей.





Замощин свою вину не признал. Судебное разбирательство длилось около года, и в итоге суд изменил квалификацию статьи на менее тяжкую. Действия Владимира Замощина были квалифицированы не как «мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере», а как «коммерческое мошенничество, то есть неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности».





Суд признал Замощина виновным, но освободил от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.