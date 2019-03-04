Спортсменку из Томска без объяснения причин сняли со спринта на Универсиаде

Спортсменку из Томска Елизавету Моисеенко сняли с участия в спринте по спортивному ориентированию на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом сообщают в группе «Томская федерация спортивного ориентирования (ТФСО)» во «ВКонтакте».

По итогам отборочных стартов Елизавета Моисеенко вышла на первое место в команде России по спортивному ориентированию. Но тренерский штаб, состоящий из двух человек, решил не допускать спортсменку к участию в дисциплине «спринт».

Если спортсмен не участвует в спринте, то он автоматически пропускает гонку преследования (две индивидуальные гонки из трех), — сообщает Томская федерация спортивного ориентирования. — Год назад спортсменка сменила город проживания и вуз (с красноярского на томский). И одним из двух людей, принимавших решения по поводу недопуска спортсмена к спринту, был ее бывший тренер. Кроме того, в списке сборной три спортсменки из Красноярского края, которые будут выше в итоговом протоколе, если убрать первый номер сборной.

ТФСО обратилась к президенту Федерации спортивного ориентирования России Сергею Беляеву с просьбой прокомментировать случившееся. В письме утверждается, что девушка находится в хорошей физической форме и не имеет жалоб на здоровье.

О сложившейся ситуации в эфире канала Матч-ТВ упомянул комментатор Дмитрий Губерниев.

Видео: взято из группы Томской федерации спортивного ориентирования в «ВК»

Это не снятие, это незаявка, — прокомментировал ТВ2 один из тренеров томской сборной Сергей Белоусов. — Елизавета являлась лидером российской сборной, стала сильнейшей на чемпионате России в Перми. Мы готовились к этому старту и до последнего были уверены, что побежим. Но вчера прошло собрание команды и ее без объяснения причин на спринт не поставили. Нужно спросить тренерский штаб, почему было принято такое решение. Универсиада — это не местечковые соревнования, и не заявить на них сильнейшего спортсмена России просто некрасиво.

ТВ2 не удалось связаться с тренерским штабом и прошлым тренером Елизаветы Моисеенко, старшим тренером сборной Красноярского края Валентиной Близневской. Мы надеемся получить комментарий позднее.





Ранее пресс-служба администрации Томской области сообщала, что в Универсиаде примут участие две спортсменки из Томска: фристайлистка Ангелина Чеботаева и Елизавета Моисеенко. Гонки по дисциплине «спринт» среди женщин должны пройти сегодня, 4 марта. 5 марта состоятся гонки преследования.





По итогам выступления в индивидуальных дисциплинах определится состав сборной России по спортивному ориентированию на смешанную эстафету, которая пройдет в четверг, 7 марта, и на среднюю дистанцию 10 марта.