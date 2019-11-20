Спикер областной Думы сравнила Томск с банкой с огурцами

Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, разговаривая о перспективах развития Томска, сравнила местных жителей с огурцами в банке с рассолом. Запись ее выступления опубликовали в Telegram-канале TOMSKPOLIT.





«Томск — это такая трехлитровая банка с рассолом, а вы огурцы. И вы, попадая туда, либо становитесь, извините, ядреными и хрустящими в профессиональном смысле слова. Но банка иногда бывает и неудачной, закисает. Не то добавили, мало положили, а может быть, плохо закатали. Не все зависит от огурца, очень многое зависит от рассола», — сказала спикер облдумы Оксана Козловская.