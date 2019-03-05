Спикер Думы Томска раскритиковал уборку снега во дворах

«Думаю, со мной согласятся большинство томичей: центральные улицы, где сфера ответственности муниципалитета, стали убираться значительно лучше. А вот к уборке дворов и внутриквартальных проездов претензий по-прежнему много. Приведу лишь один пример: по ул. Мичурина, 2 управляющая компания так почистила снег, что засыпанным оказался весь первый этаж дома. Завалены снегом дорожки к погребам и вдоль многоэтажки. В других местах снег складируется на детских площадках, во дворах и не вывозится. Разумеется, это недопустимо», — сказал Сергей Панов.





Он добавил, что также на контроле стоит очистка от снега и наледи крыш зданий.





«Предлагаю томичам активно присоединиться и сообщать о нависающем с крыш снеге и льде в районные администрации. Также предлагаю проработать механизм, при котором снег, вовремя не убранный с крыш или из дворов, проездов собственником или обслуживающей организацией, станет возможным убрать муниципалитетом, но с дальнейшим взысканием затрат с собственника или УК. Горожане не должны страдать от неорганизованной работы по уборке и вывозу снега со стороны УК и ТСЖ», — подчеркнул Панов.





Пожаловаться на некачественную уборку можно, позвонив в «Оперативно-дежурную службу» по телефону 005. По словам заммэра Вячеслава Черноуса, в настоящее время на контроле у мэрии стоят больше 80 адресов, где вовремя не вывезли снег или не почистили кровлю.





Добавим, накануне в Томске из-за плохой уборки снега частично рухнула крыша жилой пятиэтажки.