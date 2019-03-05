Спикер Думы Томска раскритиковал уборку снега во дворах
Спикер Думы Томска Сергей Панов раскритиковал уборку снега во дворах. Также он обратил внимание на ненадлежащую чистку кровель.
«Думаю, со мной согласятся большинство томичей: центральные улицы, где сфера ответственности муниципалитета, стали убираться значительно лучше. А вот к уборке дворов и внутриквартальных проездов претензий по-прежнему много. Приведу лишь один пример: по ул. Мичурина, 2 управляющая компания так почистила снег, что засыпанным оказался весь первый этаж дома. Завалены снегом дорожки к погребам и вдоль многоэтажки. В других местах снег складируется на детских площадках, во дворах и не вывозится. Разумеется, это недопустимо», — сказал Сергей Панов.
Он добавил, что также на контроле стоит очистка от снега и наледи крыш зданий.
«Предлагаю томичам активно присоединиться и сообщать о нависающем с крыш снеге и льде в районные администрации. Также предлагаю проработать механизм, при котором снег, вовремя не убранный с крыш или из дворов, проездов собственником или обслуживающей организацией, станет возможным убрать муниципалитетом, но с дальнейшим взысканием затрат с собственника или УК. Горожане не должны страдать от неорганизованной работы по уборке и вывозу снега со стороны УК и ТСЖ», — подчеркнул Панов.
Пожаловаться на некачественную уборку можно, позвонив в «Оперативно-дежурную службу» по телефону 005. По словам заммэра Вячеслава Черноуса, в настоящее время на контроле у мэрии стоят больше 80 адресов, где вовремя не вывезли снег или не почистили кровлю.
Добавим, накануне в Томске из-за плохой уборки снега частично рухнула крыша жилой пятиэтажки.
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