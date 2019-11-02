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02 ноября,
2019
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Спектакль ТЮЗа вошел в лонг-лист премии «Золотая маска» как «самый заметный спектакль сезона»

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

Спектакль Театра юного зрителя «Чайка» режиссера Дмитрия Гомзякова вошел в лонг-лист премии «Золотая маска» как «самый заметный спектакль 2018-2019 года», сообщается на сайте премии.

Спектакль ТЮЗа вошел в лонг-лист премии «Золотая маска» как «самый заметный спектакль сезона»
Фото: ТЮЗ

«Чайка» — это первый опыт Дмитрия Гомзякова на большой сцене.


«Для каждой эпохи в «Чайке» найдутся свои темы и мотивы, — комментировал свою работу режиссер. — Для меня это в первую очередь история про вечно сомневающегося художника в современном мире. Что сегодня считается искусством? Грани очень размыты, можно назвать им что угодно. «Звезды» КВН занимаются большим кино, записи рэп-баттлов набирают миллионы просмотров, а некоторые хорошие, снятые профессионалами фильмы проваливаются в прокате. Как к этому относиться? И ради чего я 13-й год занимаюсь театром? Много денег в нем не заработать, по популярности с захватывающим мир интернетом тоже не сравнить. Но все равно такой архаичный вид искусства, как театр, живет и привлекает художников. Почему? Я бы хотел вместе со зрителями поразмышлять на эту тему».


Жюри премии «Золотая маска» особенно отметило работу режиссера мультимедиа Игоря Липатникова.


Также среди объявленных номинантов национальной премии «Золотая маска» – художник Александр Мохов, который работал в ТЮЗе над спектаклем «Женитьба».

Спектакль ТЮЗа вошел в лонг-лист премии «Золотая маска» как «самый заметный спектакль сезона»
Фото: ТЮЗ

Лонг-лист премии представляет собой сформированный экспертными советами перечень наиболее заметных спектаклей, выпущенных с 1 августа 2018 по 31 июля 2019 года. Всего эксперты отобрали 81 спектакль драматического театра и театра кукол и 29 спектаклей музыкального театра, гласит сообщение на официальном сайте фестиваля.


Церемония вручения премии «Золотая маска» состоится 15 апреля 2020 года. Награждают ею за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

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